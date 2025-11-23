Лъскави небостъргачи променят Братислава до неузнаваемост

През септември, докато строителни работници копаеха основите на небостъргач в центъра на Братислава, откриха 230-килограмова бомба, която не се е взривила и е била забравена. Обектът на северния бряг на Дунав бил част от голяма пустееща територия в продължение на три десетилетия, като напомнял за разрухата на града по време на войната и за постсъветския упадък, пише Bloomberg.

Разкопките, които бяха забавени за кратко, докато експерти решат какво да правят с бомбата от Втората световна война, спомагат да се промени това. Вече не тъмно петно на картата на града, пълна с остарели складове зад ръждясали огради и изоставени парцели, превзети от зеленина, в тази част от центъра на града вече се намират двайсетина нови лъскави сгради, сред които перла в короната е първият небостъргач в словашката столица с височина над 150 м. Над 3 млрд. долара са инвестирани в проекти, включително сгради, проектирани от световноизвестните архитекти Заха Хадид и Стефано Боери, които запълват празнините в градската структура и променят идентичността на града.

„Братислава винаги е имала тази забележителна способност да се приспособява, да се издига над предизвикателствата, пред които е изправена, и да се променя, за да просперира“, казва 48-годишният кмет на града Матуш Вало. „И смятам, че през последните години това обновление се случва по наистина впечатляващ начин“, допълва той.

Проект със смесени функции в новия център на терен, където преди 20 години са се намирали заводи. Снимка: Michaela Nagyidaiova/Bloomberg

Като младеж Вало посещавал района, за да гледа представления в Divadlo Stoka. Разположен в бившата сграда на профсъюза на градската транспортна компания, това бил първият независим театър, създаден след комунизма, и до днес запазва верни почитатели благодарение на смелите си политически и социални сатири. Но тогава той бил единствената атракция. „Това беше ничия земя“, казва Вало.

Дълго време нямало интерес и средства за преустройство. С възстановяването на промишлената база на Словакия след падането на комунизма през 1989 г. секторът на услугите започва да процъфтява, което води до нарастване на търсенето на офис, търговски площи и жилища. Но предизвикателствата останали, включително консолидирането на земята, остарялото градоустройство и екологичното бреме, а финансовата криза от 2008.2009 г. отблъсна големите инвеститори от по-малките пазари като Братислава.

Това започна да се променя от 2010 г. нататък. Panorama City стана първият небостъргач, който се издигна в небето на града през 2016 г. Проектът беше възложен на испанския архитект Рикардо Бофил, който проектира две триъгълни кули. Търсехме „глътка свеж въздух“, казва Питър Пис, търговски директор на JTRE, една от най-големите строителни компании в Словакия с инвестиции за около 1 млрд. долара в редица проекти в центъра на града, включително апартаменти, търговски и офис площи.

Модерни високи сгради в историческия център на Братислава. Графика: Bloomberg LP

Около четири години по-късно беше построен проектът Sky Park на Penta Real Estate с елегантни кули, проектирани от Хадид, с височина над 100 м. След това беше издигнат първият небостъргач в страната. С височина 168 м и луксозни апартаменти, той предлага панорамна гледка към Дунав и целия център на града.

По-долу е един от новите молове в района – според австрийската агенция за анализи RegioData Research никоя друга европейска столица или голям град не може да се похвали с толкова голяма търговска площ в молове на глава от населението, колкото словашката столица. Тенденцията произтича от социалистическото минало на града, малкото му население и близостта му до границите, които заедно са допринесли за високата концентрация на търговски площи. „Най-възрастното поколениие е преживяло 40 години на абсолютен недостиг на стоки. Затова, когато най-сетне се появиха търговските центрове, те бяха нещо напълно ново и привлекателно“, казва Юрай Суян, главен архитект на Братислава. Бумът преобразява търговската среда в града, за разлика от други европейски столици магазините за маркови дрехи, обувки и други стоки почти изцяло се намират в моловете в Братислава.

Търговският център Nivy в Братислава. Снимка: Michaela Nagyidaiova/Bloomberg

Малко сгради в района са оцелели след войната и последвалото я нехайство след рухването на комунизма. Най-впечатляваща от оцелелите исторически сгради е топлоцентралата „Юркович“, проектирана от Душан Юркович, водещ словашки архитект в средата на 20-и век. След реставрация на стойност 13 млн. евро, която спечели наградата Architecture MasterPrize през 2022 г., в централата „Юркович“ сега се намира оживен център за съвместна работа и събития.

С динамиката дошли и предизвикателствата. По време на войната силите на САЩ хвърлиха стотици тонове експлозиви върху петролната рафинерия, която била от жизненоважно значение за военната машина на нацистка Германия и се намирала в голямата индустриална зона. Районът бил частично възстановен по време на комунистическия режим, но след падането му бил оставен да се руши. Десетилетия наред изтеклият нефт от бомбардираната рафинерия, изразходваните боеприпаси и други замърсители продължавали да проникват в земята, като замърсявали силно почвата.

За да спестят разходите за регенерация, строителните компании издигат високи сгради. „Изборът на високи сгради беше логично решение“, казва Михал Рехак, управляващ директор на Penta Real Estate за страната.

На брега на Дунав в центъра на града, където се оформя нов небосвод. Снимка: Daniel Hornak/Bloomberg

Концентрацията на високи сгради толкова близо до историческия център е уникална за Централна Европа. Новите луксозни жилища, офис кули от висок клас и флагмански магазини контрастират рязко с архитектурата от социалистическата епоха – сива, утилитарна и ценена предимно от лаиците в архитектурата, която дълго време определя духа на града. Строителството стига чак до Дунава с крайбрежна алея, осеяна с паркове, кафенета, ресторанти и детски площадки.

Жителите на града, които наброяват около половин милион души, до голяма степен са доволни от промените. Но мнозина казват, че властите трябва да правят повече, за да защитават местните интереси, тъй като районът, с огромните си, гъсто разположени кули, може да създава усещане за липса на последователност.

„Височината на сградите, използването на земята или трамвайните линии често се определят от плановете на строителните предприемачи“, казва Лукас Райх от градското сдружение „Обединена Братислава“. „Строителният предприемач първо представя плановете си, а едва след това нормативните актове се приспособяват към неговите нужди“, допълва той.

Те искат и по-достъпни жилища. Средната цена на новите апартаменти се е удвоила от 2017 г. насам, като надхвърля 7000 евро на кв. м в центъра на града, което принуждава много семейства да се преместят в предградията и поставя на изпитание социалната и жилищната политика на правителството. Като се вземат предвид заплатите в града, Братислава е една от най-недостъпните столици в Европа.

Градските власти твърдят, че предприемат мерки за решаване на проблемите, отчасти чрез програма за създаване на фонд от общински жилища с достъпни наеми. Строителните компании са длъжни да прехвърлят на общината 5% от апартаментите, построени на терени, които са станали достъпни за преустройство поради промени в градоустройствените закони. „Това е невероятно. Ако финализираме още няколко споразумения, ще се доближим до стойност от 400 млн. евро на жилищата, придобити по този начин от 2021 г. насам“, казва Вало.

Междувременно Градският институт на Братислава разработва планове и инструменти за по-добро градско проектиране с цел създаване на по-привлекателна столица. „Има обществена полза за цялата област, но и добавена стойност за отделните инвеститори“, казва Петра Марко, която ръководи организацията. „Това е положение, от което всички печелят“, допълва тя.

Когато всички проекти бъдат завършени, районът ще включва над 9000 нови апартамента и близо 400 хил. кв. м офис площи, сочат прогнозите на Bencont Group. Планирани са два нови небостъргача, а строителните компании имат амбициозни проекти за разширяване отвъд Дунав. Словашкото правителство проучва възможна сделка с инвеститор в ОАЕ на стойност над 1 млрд. евро за превръщане на сегашното зимно пристанище, съседно на новия център, в модерен квартал.

Докато Братислава се впуска в тази вълна на модерност и хора от цялата страна и отвъд нея пристигат, за да учат и работят, градът остава ангажиран с опазването на своя по-спокоен и непринуден характер, казват официални представители. Те искат да се поучат от най-добрите практики на големите градове в Европа, като възприемат работещата част и същевременно гарантират, че градът остава достатъчно местен, за да предлага комфортен и безопасен живот на своите жители.

„От центъра на града, точно пред президентския дворец, може да се качите на тролей и само за 11 минути да се озовете на хълмовете, където започве 95-километрова букова и дъбова гора“, казва Вало. Именно тази безпроблемна връзка с природата, заедно с река Дунав, е спечелила сърцата на толкова много хора. Комбинацията от удобствата на големия град с местната атмосфера също го отличава.

Засега дори Вало не може да повярва колко се е променил небосводът на града. „Много хора бяха изненадани. Появи се изцяло нова част в града“, отбелязва той.