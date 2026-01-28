Т. Комилев: AI променя техническите решения и поставя сериозни въпроси пред патентното право

Новите технологии променят начина, по който се създават технически решения, но поставят и сериозни въпроси пред патентното право, етиката и защитата на данните.Този коментар направи инж. Тодор Комилев, съдружник и съосновател на Инженерна патентно-правна кантора „Би Ви & Ко“ в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria.

„Бъдещето на изобретателството става все по-динамично с навлизането на изкуствения интелект и автономните системи, но въпреки бързото развитие на AI, законодателствата по света продължават да търсят човешкия принос“, посочи той.

По думите му навлизането на компютърните технологии и изкуствения интелект не променя самото понятие за изобретателство, а по-скоро ролята на технологиите като помощен инструмент в процеса, които подпомагат работата на изобретателите. „Процесът е динамичен и тепърва ще се развива, включително по отношение на защитата на новите технически решения и процеса на патентоване“, обясни патентният експерт.

Инж. Комилев уточни, че се очаква интересно развитие от гледна точка на това как компютърните технологии биха помогнали на всеки от изобретателите да постигне нещо ново в своята област, да защити изобретението си и да получи патенти.

Патентният експерт не смята, че има нужда от нова дефиниция за изобретателството в ерата на AI, тъй като патентът и днес се базира на техническо решение на конкретен технически проблем. Според него предизвикателството е в това класическите термини да бъдат прецизирани спрямо новите технологии.

„Винаги трябва да се търси човешкият принос, който ще оцени резултатите на изкуствения интелект, за да се прецени кое е адекватно техническо решение и кое е просто халюцинирано от AI“, е съветът на патентния експерт.

На въпроса може ли изкуственият интелект да бъде признат за изобретател Тодор Комилев отговори, че тези опити са били отхвърлени от почти всички патентни ведомства, включително в Европа и САЩ, с едно изключение.

„Всичките патентни закони навсякъде по света търсят физическото лице като изобретател. Единствената държава, която издаде патент, беше Южна Африка. Останалите държави отказаха издаването на патент на изкуствения интелект“, отбеляза Комилев.

Правната несигурност, според него, е един от най-сериозните етични проблеми при използването на AI при работа с чужди данни и невъзможността ясно да се проследи дали те са интерпретирани или копирани директно.

„В същото време различията в националните патентни режими създават правна несигурност за глобалните компании и усложняват защитата на изобретенията“, добави патентният експерт.

Може ли да разберем дали данни са копирани едно към едно от чужд труд, или са използвани като база за статистически анализ, за собствено решение? Как се получава патент от чужда държава?

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

