Китайските автомобилни компании се ангажират с навременни плащания към доставчиците

BYD Co. и Zhejiang Geely Holding Group Co. се присъединиха към други китайски автомобилни производители, подкрепяни от правителството, с обещание да стандартизират плащанията към своите доставчици с период от 60 дни, тъй като контролът на властите върху състоянието на индустрията се измества към финансирането на веригата на доставки, съобщава Bloomberg.

Най-малко три автомобилни компании, включително Dongfeng Motor Group Co., Guangzhou Automobile Group Co. и China FAW Group Co., заявиха, че техните планове за плащане са насочени към насърчаване на ефективни капиталови потоци през веригите на доставки в автомобилната индустрия. Това беше последвано от други големи имена в индустрията, включително Chongqing Changan Automobile Co. и Great Wall Motor Co., които също обещаха да спазват 60-дневния период на плащане.

С това се ангажираха още Nio Inc., XPeng Inc., Li Auto Inc. и партньорът на Stellantis NV за Китай, Zhejiang Leapmotor Technology Co. Местният технологичен гигант Xiaomi Corp., който пусна в продажба първия си модел миналата година, също се съгласи със стандартизирания период.

„Leapmotor винаги е поддържала 60-дневен срок на плащане към доставчиците“, заяви вицепрезидентът на концерна Ли Тънфей по време събитие в Хонконг. Автомобилният производител ще „продължи да работи с доставчиците за взаимноизгодно сътрудничество“, добавя той.

Китайската автомобилна индустрия е изправена пред засилен правителствен контрол, след като продължителната ценова война на вътрешния пазар тласна някои производители към несъстоятелност.

Производителите на автомобили в страната търсят по-евтини компоненти и отлагат плащанията към доставчиците с месеци, създавайки форма на квазидългово финансиране. Някои регулаторни органи, включително Министерството на промишлеността и информационните технологии, обсъдиха миналата седмица въпроса за финансирането на веригата на доставки с ръководителите на големите производители на електрически превозни средства поради опасения, че ценовата война става неустойчива.

През март китайските власти издадоха нови правила за защита на малките и средните предприятия, постановяващи, че сметките трябва да се плащат в рамките на 60 дни - нормата в индустрията - и че големите фирми не трябва да принуждават по-малките предприятия да приемат непарични плащания. Регламентите ще влязат в сила през юни.

Удължените цикли на плащане са характеристика на китайския автомобилен сектор, като периодите далеч надхвърлят нормите в индустрията в други части на света. На BYD ѝ трябват средно 275 дни, за да плати на доставчиците си през 2023 г., показват данни на Bloomberg.

BYD разполага система за ангажиране със заплащане, наречена Dilian, която компанията използва като форма на плащане към своите доставчици, която може да бъде осребрена на по-късен етап. Платформата е емитирала ангажименти за плащане на стойност 400 млрд. юана (56 млрд. долара) към май 2023 г., когато е последният път, когато BYD разкрива подобна информация.

Доклад на счетоводната консултантска компания GMT Research показва, че реалният нетен дълг на BYD е близо 323 млрд. юана, в сравнение с 27,7 млрд. юана, посочени в счетоводните ѝ книги към края на юни 2024 г., поради забавяне на плащанията към доставчици и друго свързано финансиране.