Tesla разпуска екипа, разработил суперкомпютъра Dojo, ще разчита на външни партньори

Tesla Inc. разпуска екипа си за разработка на суперкомпютъра Dojo, като неговият ръководител също ще напусне компанията, което хвърля сянка върху усилията на автомобилния производител да разработва собствени чипове за технологии за автономно управление на превозни средства, съобщава Bloomberg.

Питър Банън, който ръководеше Dojo, напуска звеното, а главният изпълнителен директор на производителя на електромобили Илон Мъск е разпоредил прекратяването на дейността, посочват източници, запознати с плановете.

Екипът е загубил наскоро около 20 служители заради новосформираното подразделение DensityAI, а останалият персонал на Dojo е преназначен към други проекти за центрове за данни и изчислителни дейности в рамките на Tesla, добавят източниците, говорещи при условие на анонимност.

Според тях Tesla планира да увеличи зависимостта си от външни технологични партньори, включително Nvidia Corp. и Advanced Micro Devices Inc. за изчисления и Samsung Electronics Co. за производство на чипове.

Решението бележи голяма промяна за програма, която се разработваше с години, като Dojo някога беше позиционирана като централна част от мащабния план на Tesla за изграждане на изчислителна мощ в надпреварата за изкуствен интелект (AI).

По-късно Мъск публикува в социалната платформа X, че няма смисъл да се разделят ресурси между два различни дизайна на AI чипове, потвърждавайки новината пред потребител.

Системата Dojo представлява суперкомпютър, проектиран от Tesla, използван за обучение на моделите за машинно обучение, стоящи зад програмите Autopilot и Full Self-Driving (FSD) на производителя на електрически превозни средства, както и зад хуманоидния робот Optimus. Тя е базирана на персонализиран чип, известен като D1, използван за обучение на AI, подобно на ускорителите на Nvidia.

Компютърът приема данни, събрани от превозните средства, и бързо ги обработва, за да подобри алгоритмите на компанията. Анализатори казват, че Dojo може да осигури ключово конкурентно предимство, като Morgan Stanley е оценила, че през 2023 г. системата вероятно е добавила 500 млрд. долара към стойността на Tesla.

DensityAI, която скоро ще излезе от „стелт“ режим, работи върху чипове, хардуер и софтуер, които ще захранват центрове за данни за AI, използван в роботиката, като AI агенти и автомобилни приложения, наред с други сектори, съобщи Bloomberg по-рано тази седмица. Компанията е основана от Ганеш Венкатараманан - бивш ръководител на Dojo - и бившите служители на Tesla Бил Чан и Бен Флоринг.

Tesla се сблъска с отлив на ключови таланти тази година, тъй като е притисната от нарастващата конкуренция, спадащите продажби и негативната реакция на потребителите срещу политическата дейност на Мъск. Милан Ковач, ръководителят на инженерния отдел на Optimus, и Дейвид Лау, вицепрезидент по софтуерното инженерство, напуснаха компанията по-рано тази година, а Bloomberg съобщи през юни, че дългогодишният довереник на Мъск, Омеад Афшар, също се е оттеглил.

Миналия месец производителят на електромобили сключи сделка със Samsung на стойност 16,5 млрд. долара за осигуряване на полупроводници за AI до 2033 г. Планът предвижда изграждането на нов завод в Тексас, който да произвежда чипа AI6 от следващо поколение на Tesla, диверсифицирайки веригата на доставки на компанията отвъд водещия производител на чипове Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC).

Мъск намекна за стратегическата промяна по време на представянето на последния финансов отчет на Tesla, предполагайки, че бъдещите версии на технологията на компанията биха могли да се сближат с тази на нейните партньори. „Като се замислим за Dojo 3 и чипа за инференциален анализ AI6, искаме да се опитаме да намерим сближаване там, където на практика става въпрос за един и същ чип“, заяви Мъск през юли.

Миналата година главният изпълнителен директор на Tesla призна, че компанията може да загърби Dojo завинаги и вместо това да се осланя повече на външни партньори.

„Следваме двойния път на Nvidia и Dojo“, посочи Мъск през януари 2024 г. „Но бих приел Dojo за рискован вариант. Струва си да се предприеме такъв риск, защото потенциалната печалба е много голяма“.