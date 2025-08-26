Германският автомобилен сектор съкращава работни места заради икономическите проблеми

Перфектна буря от индустриални и икономически предизвикателства натежа върху автомобилния сектор в Германия, който загуби десетки хиляди работни места в рамките на една година до края на юни, пише CNBC.

През този период автомобилният сектор в Германия, един от най-големите в европейската страна, е преживял съкращения на около 7% от работните места, или около 51 500 позиции, сочи нов анализ на EY, основан на данни на германската статистическа служба Destatis.

Общо загубите на работни места в германската индустрия възлизат на около 114 хил. за 12-те месеца до 30 юни тази година, отбелязват авторите на изследването. Цифрите показват, че почти половината от съкращенията са в автомобилния сектор.

„Нито един друг промишлен сектор не е отбелязал толкова силно намаляване на заетостта“, се казва в доклада. Според проучването 112 хил. работни места са били съкратени в автомобилния сектор в сравнение с 2019 г., която предшестваше пандемията от Covid-19.

Ян Брорхилкер, управляващ партньор в застрахователния отдел на EY в Германия, коментира в прессъобщение, че съкращенията на работни места са в отговор на трудното положение в германската автомобилна индустрия.

„Големите спадове на печалбите, свръхкапацитетът и затруднените чуждестранни пазари правят значителното намаляване на работните места неизбежно“, казва той.

EY отбелязва също в доклада си, че приходите в сектора са намалели с 1,6% през второто тримесечие на 2025 г. в сравнение със същия период на предходната година. Германският автомобилен гигант Volkswagen, например, отчете рязък спад на печалбата си през второто тримесечие и понижи прогнозата си за цялата година.

Спадът в автомобилния сектор е значително по-малък от свиването на приходите от 2,1%, пред което е изправена цялата германска промишленост.

Нарастващи затруднения

Германската автомобилна промишленост отдавна се бори с множество предизвикателства като острата конкуренция от страна на Китай по отношение на разходите и иновациите, както и затрудненията да спечели позиции в надпреварата при електромобилите, което някои автомобилни производители и анализатори отдават на бюрокрацията и регулациите на федералното правителство.

Търговската политика на американския президент Доналд Тръмп засили опасенията. Германия, и особено автомобилният ѝ сектор, са силно ориентирани към износ и считат САЩ за един от най-големите си пазари, където етикетът „произведено в Германия“ исторически се възприема като знак за качество.

Неотдавнашни данни от Destatis показаха, че износът на автомобили и авточасти за САЩ е намалял с 8,6% през първата половина на 2025 г. спрямо същия период на миналата година. Автомобилните производители също така са предупреждавали многократно за потенциалното въздействие на митата и свързаната с тях несигурност.

Индустрията може да се радва на известно облекчение, след като по-рано този месец бяха оповестени подробности от търговското споразумение между САЩ и ЕС. Автомобилите ще бъдат обложени с мита от 15%, но само след като съюзът внесе промени в законодателството, за да намали индустриалните налози.

Състоянието на германската икономика като цяло също е било пречка за автомобилния сектор, като годишният брутен вътрешен продукт на страната е намалял през 2023 и 2024 г. Тази година също изглежда, че започва бавно, след като най-голямата икономика в Европа отбеляза ръст от 0,3% през първото тримесечие, най-новите данни за второто тримесечие показаха спад от 0,3 на сто.

С поглед напред Брорхилкер от EY казва, че очаква германският износ на автомобили за САЩ и Китай да остане под натиск, като първият се влияе от митата, а вторият – от отслабващото търсене, което е и вътрешен проблем.

Тъй като различни германски индустриални гиганти в момента преминават през програми за преструктуриране или намаляване на разходите, „броят на работните места в индустрията ще продължи да спада“, казва Брорхилкер.