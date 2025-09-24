До завода на Tesla в Германия може да изникне китайска фабрика

Министър-председателят на Бранденбург Дитмар Войдке заяви, че се водят преговори с китайската компания Dreame Technology за производство на електрически автомобили в германската провинция.

„Водят се дискусии“, призна Войдке в отговор на журналистически въпрос на пресконференция, цитиран от германското издание rbb24.

Още в понеделник различни местни медии съобщиха, че китайската компания за електроника Dreame планира да произвежда електрически автомобили в Бранденбург. Според наличната информация концернът планира да построи завод за електромобили близо до завода на Tesla край Грюнхайде.

Основателят и главен изпълнителен директор на Dream Ю Хао е разгледал различни локации за фабрика в Германия, като в крайна сметка е избрал място в Бранденбург близо до фабриката на Tesla. Според китайските медии новото съоръжение ще бъде малко по-голямо от това на американския производител на електромобили.

В съобщение от китайската компания от 11 септември се посочва, че изпълнителният директор е посетил Германия с екип, за да търси място за нова фабрика.

Обектът ще позволи на звеното Dreame Cars да се възползва от развитата местна верига на доставки на ключови автомобилни компоненти, като му позволи междувременно да засили научноизследователската и развойна дейност и намали логистичните разходи, осигурявайки му ефективна търговска мрежа в цяла Европа.

Компанията е основана през 2017 г., като в началото специализира в умни домакински уреди. В края на август Dreame обяви навлизането си в автомобилната индустрия, като заложи на разработването на луксозен, изцяло електрически продукт.

Концернът планира да пусне първите си превозни средства през 2027 г. и ще базира разработката си на автомобили на конкуренти като Bugatti или Rolls-Royce.

Напълно възможно е китайските компании да ускорят навлизането си в Европа и да увеличат инвестициите в региона, тъй като конкурентоспособността на Германия е „слаба“, коментира автомобилният анализатор Фердинанд Дуденхьофер.