Автомобилните заеми "под водата" в САЩ достигнаха 4-годишен връх в нов знак за проблеми

Все повече американци продават автомобили, чиято стойност е по-ниска от сумата по заема, която дължат – пореден признак за напрежението в автомобилната индустрия, предава Bloomberg.

Над 28% от търговските сделки за покупка на нови автомобили са били с отрицателен знак – най-високото ниво от първото тримесечие на 2021 г., сочат публикувани в сряда данни от компанията за автомобилни анализи Edmunds.com. Сумата, дължима по тези т. нар. заеми „под водата“, е била 6905 долара през последното тримесечие, което е рекордно високо ниво.

„Огромният размер на дълга, който потребителите внасят в търговските си сделки, трябва да бъде сигнал за пробуждане“, коментира Айвън Дрюри, директор по проучванията в Edmunds.

Резултатите се прибавят към мрачните събития на автомобилния пазар, ключов елемент от американската икономика, който беше засегнат от нарастващите разходи, промени в политиките и натиск на кредитния пазар. Компанията за автомобилни заеми Tricolor Holdings и производителят на автомобилни части First Brands Group обявиха фалит през последните седмици.

Потребителите започват да изпитват затруднения с високите цени на автомобилите, които нараснаха до средно над 50 хил. долара за първи път в историята миналия месец. Цените са се повишили с над 25% спрямо пет години по-рано, движени от скъпите камиони и спортни автомобили.

Спад при евтините модели е принудил някои купувачи да се обърнат към употребявани коли или да задържат по-старите си автомобили за по-дълго време, като средната възраст на колите на пътя вече надхвърля десет години, сочат данни на S&P Global. Тези, които все пак купуват нови автомобили, удължават периода на заемите си до седем години или повече. Средната месечна вноска за нов автомобил през септември е достигнала 766 долара, най-високото ниво от 15 месеца насам, става ясно от доклад на компанията Cox Automotive, публикуван в сряда.

Просрочията по автомобилните заеми и отнеманията са се увеличили тази година, като високите лихви са задълбочили проблема с достъпността.

Дрюри казва, че натискът вече е свързан с това, че потребителите се разделят с автомобилите си твърде бързо или с кредитите, коио са взети по време на пандемията, когато цените се увеличиха. „Сега тези решения ни настигат и правят много по-трудно да купим отново без да натрупаме още повече дългове“, отбелязва той.