Volkswagen отчете загуба от 1,3 млрд. евро заради отписвания и обезценки на Porsche

Volkswagen AG предупреди, че ще се нуждае от определено количество полупроводници, за да постигне финансовите си цели за тази година, сигнализирайки, че задаващият се недостиг на чипове на нидерландската компания Nexperia може допълнително да задуши затруднената автомобилна индустрия в Европа, съобщава Bloomberg.

Производителите на автомобили се затрудняват да си осигурят чипове, произведени от Nexperia, който се оказа между чука и наковалнята между Нидерландия и Китай. Европейските автомобилни компании може да бъдат принудени да преустановят временно производството заради недостиг на чипове, предупреди Европейската асоциация на автомобилните производители (АСЕА).

Volkswagen заяви, че прогнозата ѝ за годишната печалба, която остави непроменена, е „базирана на предположението за адекватна наличност на полупроводници“.

Автомобилните компании се подготвят за прекъсване на производството, причинено от засилващия се конфликт с Китай относно Nexperia, собственост на китайската Wingtech Technology Co. След като нидерландското правителство пое контрола над компанията, Пекин отвърна със забрана за износ от съоръженията на Nexperia в страната, което предизвика надпревара за намиране на алтернативни доставки в индустрията.

Подновените опасения относно доставките на чипове, напомнящи за дълбоката криза непосредствено след пандемията, когато заводите на автомобилните производители спряха да работят, само засилват предизвикателствата пред индустрията, включително за Volkswagen.

Междувременно най-големият производител на автомобили в Европа отчете загуба за третото тримесечие от 1,3 млрд. евро. Volkswagen беше принудена да направи отписвания и обезценки в размер на общо 5,1 млрд. евро, след като Porsche AG се отказа от силно оптимистичната си стратегия за електрически превозни средства, която засегна и друга марка в портфолиото на германската група - Audi.

Ефектите от американските мита също оказват негативни ефекти върху бизнеса на Volkswagen.

Без да се отчитат разходите, оперативният марж на компанията достига 5,4%.

Volkswagen е изправена пред редица предизвикателства, породени от факта, че потребителите в Европа се насочват към електрически превозни средства по-бавно от очакваното. Хладният преход и слабото възстановяване на търсенето след пандемията оставят производителя с излишен капацитет, особено в Германия, където заводите се сблъскват и с по-високи разходи за труд и енергия. В същото време намаляващите продажби в Китай и САЩ създават допълнителни пречки.

Предвид трудностите, Volkswagen е готова да приложи „стриктно“ плана за икономии и да бъде отворена за нови подходи, заяви главният финансов директор Арно Антлиц, цитиран от Bloomberg. „Нашият фокус ще бъде – наред с други неща – върху целенасоченото използване на мащаба и още по-ефективното използване на синергиите в рамките на групата“, добавя той.

Главният изпълнителен директор Оливер Блуме предприе мерки за облекчаване на тежестта, включително намаляване на мащаба по отношение на плановете за производство на батерии за електрически превозни средства и софтуер. За да навакса изоставането си в Китай и да увеличи пазарния си дял в САЩ, Volkswagen сключи партньорства с Xpeng Inc. и Rivian Automotive Inc. В Германия споразуменията за преструктуриране с лидерите на синдикалните организации също имат за цел да доведат до икономии при разходите.

Volkswagen постига известен успех с гама от нови модели и по-атрактивни версии на електрически превозни средства. Нарастващите доставки в Западна Европа и Южна Америка през първите девет месеца на годината компенсират спада в Китай и САЩ. Новите поръчки в Западна Европа междувременно скочиха със 17%, като повече от една пета от тях представляват автомобили с батерии.

След като промени курса на стратегията на Porsche за електрически автомобили, която надценяваше апетита сред богатите, Блуме реши да прекрати спорната си двойна роля като ръководител на компанията майка и на производителя на премиум автомобили. Майкъл Лайтърс, който в миналото ръководеше McLaren Automotive Ltd., ще поеме поста изпълнителен директор на Porsche от януари.