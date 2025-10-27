Porsche отчете първа тримесечна загуба от листването си през 2022 г.

Германският производител на спортни автомобили Porsche AG отчете оперативна печалба от едва 40 млн. евро за първите девет месеца на годината, в сравнение с отчетените година по-рано над 4 млрд. евро. За третото тримесечие резултатът е отрицателен в размер на почти 1 млрд. евро, като това е първата тримесечна загуба за концерна от първичното му публично предлагане (IPO) през 2022 г., съобщава Wall Street Journal.

Porsche беше разтърсена от редица предизвикателства тази година. Освен разклатения интерес на потребителите към електрическите превозни средства, компанията се сблъсква и с охладения китайски пазар и митата на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Производителят на емблематичния модел 911 забави плановете си за пускане на пазара на нови електрически превозни средства и пренасочи ресурсите си обратно към двигателите с вътрешно горене и хибридите, тъй като купувачите на автомобили възприемат новата технология по-бавно от очакваното.

Компанията заяви, че е регистрирала еднократни разходи в размер на 2,7 млрд. евро за първите девет месеца на годината, включително обезценки по плановете си за електрификация на портфолиото. Очаква се еднократните разходи да достигнат 3,1 млрд. евро за цялата година.

Търговската политика на Белия дом е поредното препятствие. Porsche очаква по-високите мита да увеличат разходите ѝ с приблизително 700 млн. евро за тази година, тъй като компанията не разполага със завод в САЩ.

През първото тримесечие, преди Белият дом да повиши митата, Porsche достави допълнителни автомобили от европейските си фабрики, и оттогава до голяма степен успя да покрие разходите. За първите девет месеца на годината продажбите в Северна Америка нарастват с 5%.

Тримесечната загуба, която е естествен завършек на поредицата от понижаване на перспективите за печалбата, вероятно ще заличи почти всички положителни резултати за годината. Компанията очаква оперативен марж под 2% за 2025 г.

Прогнозата за маржа е удар за компания, която доскоро беше известна с финансовата си стабилност, както и с бързите си автомобили. Повече от десетилетие тя устойчиво генерираше двуцифрени оперативни маржове.

Малко след своето IPO, Porsche измести Volkswagen като най-ценния автомобилен производител в Европа. Сега обаче акциите на компанията са поевтинели с около 60% от пика си.

Неблагоприятните финансови резултати подчертават предизвикателството, пред което е изправен новият главен изпълнителен директор Майкъл Лайтърс. Той ще замени от началото на следващата година Оливер Блуме, който управляваше Porsche, докато ръководи и компанията майка Volkswagen.

Porsche отчете приходи от продажби в размер на 26,86 млрд. евро за първите девет месеца на годината, което е с 6% по-малко в сравнение със същия период на миналата година.