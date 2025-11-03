Geely ще произвежда автомобили в завод на Renault в Бразилия

Geely купува дял в бразилското подразделение на Renault SA, което ще позволи на китайския автомобилен производител да произвежда коли в завода на френската група в страната, за да стимулира продажбите си в Южна Америка, съобщава Bloomberg.

Китайският концерн придобива 26,4% дял в бизнеса на Renault do Brasil, което предоставя на Geely достъп до дистрибуторската мрежа на Renault и инженерен център.

Френският автомобилен производител ще си осигури по-голямо производство за завода си в Куритиба и достъп до платформите на Geely, за да разшири гамата си от автомобили с екологично задвижване.

Партньорите не разкриха финансовите подробности по споразумението.

Renault сключи няколко партньорства за растеж извън Европа. Производителят е подписал споразумения с Qualcomm Inc., Google на Alphabet Inc. и Geely. В същото време китайските автомобилни производители се разширяват в Европа, засилвайки конкуренцията с достъпни модели, където Renault доминира.

„Бразилският пазар се променя значително, докато китайските производители растат бързо“, изтъква главният директор по растежа на френската група Фабрис Камболив, добавяйки: „Делът на електрическите превозни средства все още е нисък, но се наблюдава нарастващо търсене на хибриди“.

Renault do Brasil ще промени името си, а в борда на компанията ще има представители както на Renault, така и на Geely. Главният изпълнителен директор ще бъде избран измежду редиците на основния акционер, Renault.

В момента Renault държи 5% пазарен дял в Бразилия, като новото партньорство би трябвало да ѝ позволи да удвои своето присъствие там. Споразумението позволява на партньорите да произвеждат около 400 000 автомобила годишно в Бразилия, включително модели като компактния кросоувър Kardian. За сравнение, през миналата година Renault е произвела 180 000 превозни средства.

„И двете компании ще споделяме своето ноу-хау, като Geely ще ни даде достъп до платформите си“, изтъква Камболив, посочвайки предишни съюзи, като този с японската Nissan Motor Co. „Целта сега е да ускорим втория етап от нашия международен план“, добавя той.