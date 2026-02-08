IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Икономиката през 2025 Гренландия Войната в Украйна Кризата във Венецуела

Ола Калениус: Германия се движи в грешната посока през последните 10-15 години

Ако тази тенденция не бъде обърната, „популистите отдясно ще дойдат, а те нямат решения за нищо“, предупреждава изпълнителният директор на Mercedes

15:00 | 08.02.26 г.
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Главният изпълнителен директор на Mercedes-Benz AG Ола Калениус отправи остро предупреждение за икономическото развитие на Германия, като заяви, че години на стагнация подхранват политическо изместване към крайната десница, предаде ДПА.

В интервю за списание „Дер Шпигел“ Калениус посочва, че най-голямата икономика в Европа се движи в погрешна посока „от около 10 до 15 години“. По думите му, ако тази тенденция не бъде обърната, „популистите отдясно ще дойдат, а те нямат решения за нищо“.

Роденият в Швеция ръководител на Mercedes отдаде значителна част от проблемите на страната на отслабваща трудова етика. Той сравни конкурентоспособността на Германия с национален футболен отбор в криза, като отбеляза, че ситуацията е „сякаш преди световно първенство да казваш, че тренираме достатъчно, въпреки че всички останали тренират два пъти повече“.

Калениус подчерта, че Германия в момента има едни от най-високите разходи за труд в света. Докато в миналото по-високата производителност е компенсирала тези разходи, по думите му това вече не е така.

„Ние не искаме азиатски условия на труд в Германия, но трябва да се върнем към посока, в която предприемачеството и инвестициите в страната си струват по отношение на енергия, данъци и разходи за труд“, заяви той. В противен случай, предупреди Калениус, капиталът ще се насочи към други държави.

В интервюто, публикувано през уикенда, той се включи и в актуалния политически дебат дали да бъде премахнато законовото право на работа на непълно работно време в Германия. Макар да защити правото на подобни трудови договорености по причини като „отглеждане на деца или полагане на грижи“, Калениус заяви, че общият брой отработени часове в страната трябва да се увеличи. В противен случай, по думите му, „нашият уникален двигател на производителността ще забави още повече“.

/БТА/

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 14:25 | 08.02.26 г.
Ола Калениус Mercedes-Benz AG икономиката на Германия германска автомобила индустрия
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Новини виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още