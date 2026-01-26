Най-големият синдикат в Германия се изправя отново срещу автомобилния сектор

Влиятелният синдикат на автомобилните работници в Германия IG Metall предупреди, че ще засили натиска върху компании като Volkswagen AG и Mercedes-Benz Group AG, ако те продължат да настояват за агресивно съкращаване на разходите и преместване на производството в други страни, съобщава Bloomberg.

Най-големият профсъюз в страната се подготвя за преговори за заплатите в металургичната и електротехническата промишленост по-късно тази година, като се очакват най-важните разговори да се състоят есента. Двете страни ще се изправят един срещу друг, тъй като производителите на автомобили и техните доставчици страдат от засилващата се конкуренция в лицето на китайските марки, въздействието на американските мита и по-бавното от очакваното навлизане на електрическите превозни средства.

„Готови сме да заемем позиция срещу корпоративните стратегии, които дават приоритет на печалбите, а след това прибягват до заобикаляне на колективните трудови договори и преместване на производството в чужбина“, заяви Надине Богуславски, която отговаря за финансите в IG Metall. „Движещата сила зад икономическия подем през 2026 г. ще бъдат служителите и техните доходи“, добавя тя.

Представителите на работниците имат голямо влияние в големите германски компании, където държат половината от местата в надзорните съвети, което им дава възможност да блокират стратегическите планове.

Германският автомобилен сектор премина през трудна година, помрачена от понижени перспективи за печалбите и преструктуриране, след като производителите се отказаха от плановете си за бърза електрификация поради разочароващо търсене. Индустрията вече обяви подробности за съкращенията на работни места, които ще елиминират близо 100 000 позиции до 2030 г., като Bosch води при съкращенията.

Съвсем наскоро свиването на разходите даде някои резултати, като миналата седмица Volkswagen обяви по-висок от очакваното предварителен паричен поток от автомобилния си бизнес за 2025 г. Увеличението се сдължи до голяма степен от забавени инвестиции. Доставчикът ZF Friedrichshafen също отчете по-високи парични потоци, след като клиентите му прекратиха няколко проекта за изграждане на електрически превозни средства.

На фона на промените в стратегиите, натискът от китайските конкуренти нараства както на най-големия автомобилен пазар в света, както и в Европа. Производството на автомобили в Германия стагнира за трета поредна година, оставайки доста под нивата отпреди кризата. Производството през 2025 г. е с около 11% по-ниско, отколкото през 2019 г.

IG Metall заяви, че правителствената подкрепа за индустрията би трябвало да е от полза за работниците в Германия. Председателят на синдиката Кристиане Бенер посочва, че очаква „ясен ангажимент срещу премествания, затваряне на обекти и съкращения“.