Tesla увеличава дела си в основни пазари в Европа през февруари

Американският производител на електромобили Tesla Inc. спечели пазарен дял на някои ключови европейски пазари през февруари, което сигнализира за известна стабилизация на компанията в региона след две поредни години на спад в продажбите, съобщава Ройтерс.

Във Франция продажбите на Tesla са се увеличили с 55%, въпреки че повечето конкуренти са продали по-малко автомобили в страната, отколкото преди година. В Испания и Норвегия доставките на компанията растат съответно със 74% и 32%. В Нидерландия те спадат с 45 на сто, а в Дания – с 18%.

Очаква се до края на деня да станат ясни и данните за продажбите в Италия, Португалия и Белгия.

Миналата година продажбите на Tesla в Европа спаднаха с 27% на фона на нарастващата конкуренция, особено в лицето на китайските марки, противоречията относно политическата роля на главния изпълнителен директор Илон Мъск и застаряващата моделна гама.

Миналата година Tesla представи по-евтини версии на Model Y и Model 3 в САЩ и Европа, чиито доставки стартираха в последните месеци.

Пазарният дял на компанията в Европейския съюз (ЕС), Великобритания и Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) се понижи незначително до 0,8% през януари от 1% през същия месец на 2025 г. Продадените обеми на компанията за тези региони се понижиха със 17% през първия месец на годината до 8075 броя. Това е 13-ият пореден месец на спад в продажбите на Tesla в Европа.

Миналата година германската група Volkswagen засенчи Tesla при продажбите на електромобили в Европа. Резултатът бе пореден неуспех за американската компания, след като китайският производител BYD я изпревари като водещ световен производител на електрически превозни средства през миналата година.

Продажбите на изцяло електрически автомобили, задвижвани от батерии (BEV), на марката Volkswagen в Европа нараснаха с 56 на сто през 2025 г. спрямо предходната година, благодарение на силното търсене на модела ID.7.

Продадените обеми на Tesla през годината достигат 236 357 превозни средства, с което компанията изостава от германците. Последните са продали общо 74 278 изцяло електрически автомобила.