Китайските автомобилни марки губят позиции в Европа след силното представяне през 2025 г.

Компаниите от азиатската страна отчитат отлив на пазарния си дял както при хибридите, така и при изцяло електрическите модели

11:13 | 27.02.26 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Китайските автомобилни производители правят крачка назад в опита си за разширяване в Европа, губейки позиции през януари, след като спечелиха рекорден дял от продажбите на нови автомобили в региона в края на 2025 г., съобщава Bloomberg.

Базираните в Китай концерни, водени от BYD Co. и MG на SAIC Motor Corp., представляват 15% от регистрираните хибридни модели в Европа през миналия месец, което е спад с близо 3 процентни пункта спрямо декември, изчислява Dataforce. При изцяло електрическите модели (BEV) делът на китайските марки спада до 12%.

Вероятно неуспехът ще бъде временен, след година, през която автомобилите на BYD, Omoda и Jaecoo станаха често срещано явление по пътищата в градове като Лондон, Рим и Мадрид. Zhejiang Leapmotor Technology Co., която продава чрез дилъри на Stellantis NV в Европа, води преговори за разширяване на партньорството си с компанията майка на Opel и Fiat.

Leapmotor показа „корекция на траекторията на растеж през януари“ след силното си представяне през 2025 г., изтъква Джулиан Литцингер, анализатор в Dataforce. MG насочи продажбите към каналите за отдаване под наем и автопаркове преди спада през януари, добавя той.

Китайските автомобилни марки записват слаб старт на 2026 г. Графика: Bloomberg/Dataforce Китайските автомобилни марки записват слаб старт на 2026 г. Графика: Bloomberg/Dataforce

Присъствието на китайските автомобилни производители в региона само ще се задълбочи с поемането на дългосрочни ангажименти. Chery Automobile Co., собственик на марките Omoda и Jaecoo, започна да сглобява автомобили в Барселона чрез съвместно предприятие с испанската Ebro EV Motors, а BYD изгражда фабрика в Унгария.

С изключение на американските мита, конкуренцията от китайски производители е „най-големият страх за инвеститорите“ в европейските автомобилни производители като Stellantis, Volkswagen AG и Renault SA, коментира анализаторът на Citigroup Харалд Хендриксе.

Марките в Европа предприеха редица мерки, за да отговорят на предизвикателството, като актуализираха своите гами с повече модели, които комбинират батерия и двигател с вътрешно горене. Stellantis представи хибридния Fiat 500, докато Volkswagen ще пусне в продажба тази есен хибридни версии на SUV-а T-Roc и Golf.

Дори когато индустрията се оттегля от идеята за бърза електрификация на гамата, производителите въвеждат по-достъпни електромобили. Renault се готви да предложи електрическия градски автомобил Twingo, докато Audi планира да пусне на пазара електрическа версия на базовия си хечбек A2 през втората половина на годината.

Последна актуализация: 11:14 | 27.02.26 г.
европейски автомобилен пазар китайски автомобилни компании BYD Chery Leapmotor Volkswagen Stellantis Audi Renault
