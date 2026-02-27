Китайските автомобилни марки губят позиции в Европа след силното представяне през 2025 г.

Китайските автомобилни производители правят крачка назад в опита си за разширяване в Европа, губейки позиции през януари, след като спечелиха рекорден дял от продажбите на нови автомобили в региона в края на 2025 г., съобщава Bloomberg.

Базираните в Китай концерни, водени от BYD Co. и MG на SAIC Motor Corp., представляват 15% от регистрираните хибридни модели в Европа през миналия месец, което е спад с близо 3 процентни пункта спрямо декември, изчислява Dataforce. При изцяло електрическите модели (BEV) делът на китайските марки спада до 12%.

Вероятно неуспехът ще бъде временен, след година, през която автомобилите на BYD, Omoda и Jaecoo станаха често срещано явление по пътищата в градове като Лондон, Рим и Мадрид. Zhejiang Leapmotor Technology Co., която продава чрез дилъри на Stellantis NV в Европа, води преговори за разширяване на партньорството си с компанията майка на Opel и Fiat.

Leapmotor показа „корекция на траекторията на растеж през януари“ след силното си представяне през 2025 г., изтъква Джулиан Литцингер, анализатор в Dataforce. MG насочи продажбите към каналите за отдаване под наем и автопаркове преди спада през януари, добавя той.

Китайските автомобилни марки записват слаб старт на 2026 г. Графика: Bloomberg/Dataforce

Присъствието на китайските автомобилни производители в региона само ще се задълбочи с поемането на дългосрочни ангажименти. Chery Automobile Co., собственик на марките Omoda и Jaecoo, започна да сглобява автомобили в Барселона чрез съвместно предприятие с испанската Ebro EV Motors, а BYD изгражда фабрика в Унгария.

С изключение на американските мита, конкуренцията от китайски производители е „най-големият страх за инвеститорите“ в европейските автомобилни производители като Stellantis, Volkswagen AG и Renault SA, коментира анализаторът на Citigroup Харалд Хендриксе.

Марките в Европа предприеха редица мерки, за да отговорят на предизвикателството, като актуализираха своите гами с повече модели, които комбинират батерия и двигател с вътрешно горене. Stellantis представи хибридния Fiat 500, докато Volkswagen ще пусне в продажба тази есен хибридни версии на SUV-а T-Roc и Golf.

Дори когато индустрията се оттегля от идеята за бърза електрификация на гамата, производителите въвеждат по-достъпни електромобили. Renault се готви да предложи електрическия градски автомобил Twingo, докато Audi планира да пусне на пазара електрическа версия на базовия си хечбек A2 през втората половина на годината.