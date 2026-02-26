Stellantis отчете загуба за втората половина на 2025 г. заради проблеми в САЩ и Европа

Stellantis отчете загуба за втората половина на миналата година, след като компанията майка на Peugeot, Jeep, Fiat и Chrysler забави темпа на електрификация на продуктовата си гама, което предизвика вълна от обезценки и такси, съобщава Bloomberg.

Групата регистрира коригирана оперативна загуба от 1,38 млрд. евро през второто полугодие на 2025 г. По-голямата част от отрицателния резултат се дължи на слабото представяне в Северна Америка, където загубата достига 941 млн. евро, изтъква Stellantis.

По-рано този месец компанията преразгледа своята стратегия за електрически превозни средства, след като търсенето в Европа разочарова, а САЩ премахнаха стимулите за покупка. Общите обезценки за миналата година нараснаха до 25,4 млрд. евро.

Оттеглянето на Stellantis от плановете за електрически превозни средства е част от усилията на групата за възстановяване на пазарния ѝ дял в САЩ и Европа. Stellantis понижи цените на редица модели, като продадените обеми се подобряват, водени от търсенето в Северна Америка, където доставките нарастват с 39% до 825 хил. автомобила през второто полугодие.

Този период показва „първоначални, положителни признаци“ относно стремежа на групата към подобряване на качеството на продуктите и пускането на пазара на нови модели, заяви главният изпълнителен директор Антонио Филоса.

Детайлното описание на рекордните разходи от страна на Stellantis на 6 февруари доведе до заличаването на една четвърт от пазарната капитализация на групата. Голяма част от рестартирането е свързано с отмяната на амбициозните планове на предишния изпълнителен директор, Карлос Таварес, за електрификация на гамата.

В Европа компанията отчете коригирана оперативна загуба от 660 млн. евро, включително разходи, свързани със сервизната акция около въздушните възглавници и нагнетители Takata. За същия период на предходната година Stellantis записа оперативна печалба от 359 млн. евро. Продажбите на автомобили на марки като Peugeot, Fiat и Opel останаха практически непроменени на годишна база при обеми от 1,2 млн. превозни средства.

Stellantis потвърди насоките си за 2026 г. Целта на компанията е ръст на печалбата от около 5-6% и марж на оперативната печалба под 3%.

Производителите на автомобили се затрудняват да се адаптират към по-бавното приемане на електрически превозни средства. В САЩ администрацията на президента Доналд Тръмп премахна данъчните облекчения, докато високите цени показват, че купувачите в Европа остават силно чувствителни към субсидиите. Китайски марки като BYD Co., предлагащи модели на конкуренти цени, междувременно печелят пазарен дял в голяма част от света.

Филоса заяви, че групата възнамерява да запази структурата си като глобална компания след обстоен преглед на бизнеса. Той трябва да представи повече подробности на 21 май в деня на капиталовите пазари в САЩ. Stellantis е създадена през 2021 г. чрез сливането на Fiat Chrysler с френската PSA Group, обединявайки портфолио от 14 марки.

Филоса предприе мерки за стабилизиране на компанията, която претърпя рязък спад на пазарния дял по времето на Таварес, който настояваше за агресивно намаляване на разходите. Стремежът към ефективност и стратегическите грешки доведоха до проблеми с качеството, пропуски в гамата и неправилно определени цени на автомобилите.