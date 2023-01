Ето колко рекламни приходи загуби Twitter в края на 2022 г. 

14 от 30-те най-големи рекламодатели в Twitter спряха да рекламират в платформата

Според оценки, изготвени за Ройтерс от изследователската компания Pathmatics, най-големите рекламодатели в Twitter са намалили разходите си в платформата след поглъщането ѝ от страна на Илон Мъск, което е последният засега шок за доминиращия източник на приходи на компанията.

Четиринадесет от 30-те най-големи рекламодатели в Twitter спряха да рекламират в платформата, след като Мъск пое управлението на 27 октомври, показват оценките на Pathmatics. Четирима рекламодатели са намалили разходите си с между 92% и 98,7% от седмицата преди придобиването на Мъск до края на годината.

Като цяло разходите за реклама на 30-те най-големи компании са намалели с 42% до приблизително 53,8 млн. долара за ноември и декември заедно, въпреки че разходите на шест от тях са се увеличили.

Pathmatics пояснява, че неотчетените досега данни за рекламата в Twitter са приблизителни. Фирмата базира оценките си на технологии, които проследяват рекламите в десктоп браузърите и приложението на Twitter, както и на такива, които имитират потребителското преживяване.

Технологичниориентираното издание The Information, съобщава, цитирайки подробности, споделени от високопоставен ръководител на рекламния отдел на Twitter по време на среща на персонала в сряда, че приходите на Twitter за четвъртото тримесечие са намалели с около 35% на годишна база поради спада в рекламата.

През трите месеца, приключили на 30 юни, Twitter отчете загуба от 270 млн. долара при общи приходи от около 1,18 млрд. долара.

Оценките на Pathmatics показват продължаващите сътресения в основния поток от приходи на Twitter към 2023 г., водени от отдръпването от водещи потребителски марки.

Според изследователската компания Standard Media Index, която не предоставя подробности, форуърдните резервации, или споразуменията за фиксиране на бъдещи реклами, също са намалели за януари и февруари.

Twitter се опитва да обърне тенденцията на отлив на рекламодателите. Тя въведе редица инициативи, за да си върне клиентите, предлагайки някои безплатни реклами, премахвайки забраната за политическа реклама и позволявайки на компаниите по-голям контрол върху позиционирането на техните реклами.

„Честно казано, те са наистина невероятни стимули. Честно казано, не съм виждала подобен вид стимули от нито един рекламодател", казва Моли Лопес, собственик на рекламна агенция HITE Digital Miami.

А Марк ДиМасимо, основател на базираната в Ню Йорк рекламна агенция DiMassimo Goldstein, пояснява, че директните търговци и политически кампании, които харчат много във Facebook на Meta Platform Inc, могат да запълнят рекламната дупка.

Coca-Cola Co спря разходите си в средата на ноември, след като по-рано същия месец закупи реклами в Twitter на стойност около 1,1 млн. долара, а разходите на HBO се сринаха до около 38 000 долара през декември от приблизително 1,1 млн. долара през ноември, установява Pathmatics.

Coca-Cola отказва да коментира темата. Говорителят на HBO Крис Уилард не коментира спецификата на рекламните разходи, но заяви, че „ще направим оценка на платформата под новото ѝ ръководство и ще определим подходящи следващи стъпки".

Според оценките на Pathmatics сред потребителските марки производителят на кетчуп Heinz Kraft Heinz Co и производителят на храна Stouffers Nestle SA са спрели всякаква реклама. Heinz и Nestle отказават коментар.

Големият търговец на дребно Target Corp и операторът на универсални магазини Kohls Corp също са се отказали да рекламират в Twitter на Черния петък, един от най-големите дни за пазаруване през годината, показват оценките.

Според Pathmatics обаче Apple Inc и PepsiCo Inc са увеличили разходите си. Apple не е отговорила на запитванията за коментар, а PepsiCo отказва да коментира темата.

Доставчикът на финансови технологии SmartAsset и Amazon.com Inc заявиха, че оценките на Pathmatics, показващи увеличение на рекламата, са неточни. Amazon не даде повече подробности, а SmartAsset заяви, че цифрите са „завишени", без да дава подробности. От Pathmatics поясниха, че данните „са само приблизителни".

Пристигането на Мъск в Twitter задълбочи спада в рекламите, който започна през септември, след като Ройтерс съобщи, че реклами се появяват заедно с туитове, подканващи към детска порнография.

Повечето от компаниите спряха да харчат през ноември, сочат оценките - същия месец, в който Мъск възстанови спрени акаунти и пусна платена верификация на акаунти, в резултат на която измамници се представяха за корпорации.

Телекомуникационната компания AT&T Inc и доставчикът на храни за домашни любимци Mars Inc намалиха разходите си през септември поради опасения за безопасността на марките си.

Докато компаниите се оттегляха от Twitter, те запазиха, а в някои случаи и увеличиха рекламата във Facebook и Instagram на Meta Platform Inc и в приложението за кратки видеоклипове TikTok, твърди Pathmatics. Meta и TikTok не са отговорили веднага на запитванията за коментар.

AT&T заяви, че е спряла рекламата през септември поради „опасения, свързани със съдържанието, което се появява до нейните реклами“. Според лице, запознато с начина на мислене на AT&T, компанията е разговаряла с Twitter относно своите опасения.

Mars заяви, че “спирането остава в сила".

Twitter заяви пред Ройтерс, че инвестира в безопасността на децата. Платформата се опира на автоматизацията за модериране на съдържанието и ограничаване на хаштаговете и резултатите от търсенето, при които може да има злоупотреба в области, включващи експлоатация на деца.

Компаниите също така намалиха броя на съобщенията в Twitter. Към 19 януари Target и производителят на зърнени закуски Special K Kellogg Co не са публикували съобщения в Twitter от октомври; Coca-Cola и търговецът на електроника на дребно Best Buy Co Inc. спряха да публикуват съобщения в Twitter през ноември.