Китай санкционира над 1 млн. публикации и профили в социалните мрежи

За постоянно са блокирани 66 хил. профила и са ограничени 928 хил. други в рамките на кампанията

Снимка: Zhang Peng/LightRocket via Getty Images

Китайските власти са предприели мерки срещу над 1 млн. публикации и профили в социалните мрежи по време на поредната си кампания, насочена към онлайн съдържанието.

За постоянно са блокирани 66 хил. профила и са ограничени 928 хил. други в рамките на кампанията, започнала през март, съобщи китайският регулатор по въпросите на киберсигурността, цитиран от Bloomberg. В рамките на тези профили се оказва ефект върху над 1,41 млн. онлайн публикации към 22 май.

Нарушенията са в профили или публикации, които разпространяват слухове, имитират държавни или новинарски профили или злоупотребяват със социални каузи.

Обещавайки да създадат благоприятна онлайн среда и да се справят със съдържаниет, смятано за вредно за обществото, властите в Китай засилиха регулаторните мерки в социалните медии.

Действията срещу онлайн съдържанието също са част от широкото затягане на регулациите в технологичния сектор, което натежа върху интернет гигантите, включително Tencent Holdings Ltd., Alibaba Group Holding Ltd. и ByteDance Ltd. – оператори на едни от най-популярните платформи в страната

Китай ще продължи да наказва незаконните дейности в социалните медии и ще се ангажира със сайтове и платформи, които не успяват ефективно да коригират подобни действия съгласно закона, се казва още в изявлението на регулатора.