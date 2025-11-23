От протест към адаптация: как социалните мрежи приеха австралийската забрана за тийнейджъри

Онлайн платформите ще изпратят съобщения към над 1 млн. акаунта на австралийски тийнейджъри през следващите дни, предлагайки им избор: да изтеглят данните си, да замразят профилите си или да загубят всичко, когато на 10 декември влезе в сила първата в света забрана за използване на социални медии от деца, разказва Ройтерс.

TikTok, Snapchat и Facebook, Instagram и Threads на Meta са готови да деактивират акаунтите, регистрирани от потребители под 16 години, заявяват петима източници, запознати с плановете.

Останалите 20 млн. потребители на социални медии в Австралия – четири пети от населението – могат да очакват малки прекъсвания, казват източниците, тъй като платформите обещават безпроблемно спазване на закона, който поставя Австралия на челно място в защитата на младежите онлайн.

Картината силно се различава от хаотичните сценарии, очертани по време на едногодишните протести на операторите на платформи, които се страхуваха от загуба на потребители, както и от глоба в размер на 49,5 млн. австр. долара (32 млн. щатски долара) за неспазване на закона. Компаниите твърдяха, че задължителните проверки на възрастта ще подложат потребителите на безкрайни вписвания в профилите, ще бъдат прекалени или неточни и лесни за заобикаляне.

На практика социалните медии ще разчитат на софтуер, който вече използват, за да предположат възрастта въз основа на ангажираността чрез „харесвания“ например вместо чрез често въвеждане и проверка на дати на раждане, казват източниците.

С този софтуер, който е отдавна установен и първоначално е бил разработен за маркетинг цели, компаниите обикновено ще прибягват до т.нар. приложения за проверка на възрастта само когато потребителите се оплакват, че са блокирани погрешно, казват източниците, отказали да бъдат идентифицирани, тъй като плановете все още не са финализирани.

Въпреки това този подход е податлив на проблеми в началото. Всеки може да оспори забраните чрез приложенията за проверка на възрастта, които се използват в мащаб за първи път и които, както показаха тестовете, работят, но понякога с неприемливи нива на грешка – обикновено с блокиране на 16-17-годишни или одобряване на 15-годишни, като в последния случай компаниите могат да бъдат подложени на глоби.

За тези, които са насочени към приложения за проверка на възрастта, смущенията ще бъдат минимални, заяви Джули Доусън, главен политически директор в Yoti, която осигурява проверка на възрастта за Facebook, Instagram и TikTok.

„Хората ще се справят с нещо, което правят ежедневно, за максимум две до три седмици, а след това това вече ще е минало“, каза тя.

Meta, Snapchat, TikTok и Google, собственик на платформата за споделяне на видеоклипове YouTube, са отказали коментар. По време на парламентарните изслушвания през октомври всички с изключение на Google заявиха, че планират да се съобразят и ще се свържат с младите потребители, без да дават подробности.

Блокиране на малолетни без родителска преценка

Правителствата се затрудняват с въпроса как да защитят децата онлайн, след като през 2021 г. изтекли документи на Meta показаха, че социалните медии са вредни за тийнейджърите. През 2024 г. бестселърът The Anxious Generation и кампания на австралийското подразделение на News Corp спомогнаха за политически действия.

Новият закон срещна съпротива от страна на защитниците на свободата на словото и правата на децата, както и от социалните медии и създателите на съдържание. Той дава на операторите на платформи срок до декември да внедрят средства за блокиране на непълнолетни без необходимост от родителско решение.

TikTok, който заяви, че има 200 хил. австралийски потребители на възраст 13-15 години, съобщи пред парламента, че разработва бутон за сигнализиране на евентуални непълнолетни потребители.

Единствената австралийска компания, която попада под забраната, е платформата за стрийминг на живо Kick, чиято модерация беше подложена на проверка тази година след смърт, излъчена на живо. Говорител заяви, че Kick „ще се съобрази“ и „възнамерява да въведе редица мерки“.

Платформите вероятно ще насочват потребителите към приложения за проверка на възрастта на трети страни само ако потребителят смята, че вграденият софтуер на платформата е предположил грешна възраст, заявяват запознати източници.

Приложенията определят възрастта въз основа на селфи. Ако потребителят смята, че и това е погрешно, той може да качи документ за самоличност.

Хората на възраст 16-17 години са най-силно изложени на риск от прекъсване на достъпа, тъй като точността при оценката на възрастта по снимка спада за хората в този възрастов диапазон, които също така по-рядко разполагат с документи като шофьорска книжка. Според данни на правителството около 600 хил. австралийци са на възраст 16-17 години.

„Много от технологичните методи за проверка на възрастта ще се провалят в този тесен диапазон“, казва Дасвин Де Силва, професор по информатика в университета La Trobe.

За хората, които са били погрешно блокирани, „вероятно ще има нарушаване на услугата, отказ на услугата за няколко дни или седмици, докато платформите не разберат какво се случва“.

Австралия води битката

Плавното прилагане на новия закон вероятно ще оформи глобалните усилия за ограничаване на излагането на младежите на технологии, свързани с психически и физически опасности, като тормоз и затлъстяване.

Великобритания и Франция въведоха проверки на възрастта за порнографски сайтове през юни и юли, а Дания този месец обяви, че ще забрани достъпа на лица под 15 години до социалните медии. Въпреки това инициативите на места като Франция и Флорида бяха усложнени от оплаквания за непрактичност и нарушаване на свободата на словото.

„Останалият свят гледа към Австралия за това ново оръжие, с което да се справи с очевидните проблеми, които някои дигитални платформи ни поставят“, казва Стивън Уилсън, основател на консултантската фирма за проверка на самоличността Lockstep, която е консултирала правителствата на Австралия и САЩ.

Законът постановява, че платформите трябва да предприемат „разумни мерки“ за блокиране на непълнолетни. Комисарят по електронна безопасност заяви, че мерките трябва да включват откриване на посещения чрез виртуални частни мрежи, които маскират местоположението на устройството.

Освен VPN и заобикалянето на ограниченията, социалните медийни платформи трябва да вземат предвид и конкурентите, които все още не са обхванати от забраната, заяви Хасан Асгар, старши лектор по компютърни науки в университета Macquarie.

„Не съм гадател, но е възможно други платформи да заемат мястото им“, заяви Асгар.