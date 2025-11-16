Най-горещата нова платформа за видео игри е... стара

Геймърите се завръщат към една стара технология, за да си набавят дозата допамин – уебсайтовете, пише Bloomberg.

Въпреки че голяма част от оценяваната на 189 млрд. долара индустрия за видео игри е в застой или се свива, апетитът за уеб-базирани игри като GeoGuessr и шах се увеличава рязко. Приходите от продажби на такива заглавия – рекламата и сумите, които играчите харчат за елементи в играта – се очаква да се утроят в периода от 2021 г. до 2028 г., достигайки 3,09 млрд. долара, сочат данни на Google и компанията за пазарни проучвания Kantar.

Причината е проста. За хората, притиснати от времето, посещението на уебсайт, независимо дали е на компютър или на смартфон, е бързо и лесно. Не е нужно стартиране на конзола, нито изтегляне на приложение, а игрите могат да бъдат играни по всяко време, у дома или между работните смени. Разработчиците на игри запазват по-голямата част от приходите си, като прескачат собствениците на магазини за приложения, които прибират част от приходите им, и могат да привлекат свои собствени рекламодатели.

„Новодошлите се стичат към мрежата“, коментира Дмитрий Качмар, основател на компанията за уеб игри Playgama, базиран в Дубай онлайн магазин за браузър заглавия. Разработчиците „нямат нужда от издатели. По-лесно е да се привлече трафик“, допълва той.

Лесният достъп до уеб игрите отчасти обяснява успеха на хитове сред различните поколения като Wordle на New York Times, която първоначално беше публикувана в собствения си уебсайт. LinkedIn на Microsoft и Reddit последваха примера с викторини и пъзели като Sudoku.

Нужни са само няколко секунди, за да се потопите в Dress Up на Vortella – игра в услугата Poki, която привлича 16 млн. играчи месечно и 460 хил. потребители дневно, според онлайн публикация на един от разработчиците ѝ.

В началото на 2000-те години разработчиците с удоволствие споделяха прости игри с протагонисти, наподобяващи клечести фигурки, и лошо анимирани коли директно в уебсайтовете си. Тези заглавия, направени с помощта на Adobe Flash, бяха достъпни за всеки, който може да въведе адрес в браузър.

През годините Flash беше заменен от по-добри технологии. Популярни уеб игри като FarmVille на Zynga преминаха към смартфон приложения. Геймърите, които развиха апетит за елегантна, детайлна графика, си купиха конзоли.

„Разработчиците следваха парите, а играчите следваха качеството“, споделя Крис Хюиш, президент на Xsolla, която обработва потребителски плащания за гейминг компании.

Днес играчите искат да стигнат до игрите си възможно най-евтино и бързо. Конзолите струват повече от 450 долара. Играчите на пазара на мобилни игри, оценяван на 103 млрд. долара, изпитват „умора от приложенията“, като теглят все по-малко заглавия, сочат данни на Sensor Tower. Ето защо някои разработчици на игри се връщат към основите и отново създават заглавия за отворения интернет. Основателят на Electronic Arts Трип Хокинс наскоро прогнозира, че уеб игрите ще бъдат „една от следващите вълни“.

„Окуражен съм от ситуацията с уеб игрите“, коментира главният изпълнителен директор на Unity Software Матю Бромберг. Софтуерът на Unity захранва повече от половината от днешните уеб игри, казва той.

Според доклад на Playgama приблизително 15 хил. игри, пуснати на пазара през 2025 г., използват HTML5 – най-популярната базова технология за уеб игри. Това е 2,7 пъти повече отколкото преди година.

„Това е вълнуваща нова платформа, която е отворена и това е наистина добре за разработчиците и потребителите“, споделя Бромберг.

Една от причините за промяната са предизвикателствата, породени от платформите, недопускащи други до пазара, и таксите, начислявани от дистрибуторите на софтуер. Магазинът за игри за персонални компютри Steam и Apple прибират 30% от повечето пари, изразходвани в техните платформи. След скорошните регулаторни действия разработчиците търсят начини да печелят пари, без да плащат такива такси.

„Промените в политиките в региони като Европейския съюз намалиха зависимостта от магазините за приложения и дадоха директен достъп до потребителите чрез уеб приложения“, споделя Хюиш от Xsolla. „Същевременно нарастващите разходи за придобиване на потребители и постоянните такси в магазините насърчиха разработчиците да търсят алтернативни канали с по-висок марж“.

Компаниите за уеб игри набират скорост. Базираната в Амстердам Poki е увеличила повече от два пъти броя на служителите си до 70 от 2020 г., докато приходите ѝ са скочили с близо 50% за година. Добавената работна сила поддържа разширяваща се екосистема, която привлича 100 млн. активни потребители месечно. През 2020 г. един от 10-те най-добри разработчици на игри би спечелил 50 хил. долара годишни приходи, докато днес тази сума е около 1 млн. долара, твърди компанията.

Уеб игрите печелят пари предимно чрез реклама. Въпреки че някои разработчици избират да ги хостват на собствените си уебсайтове, други се обръщат към агрегатори като Poki, Playgama или Crazygames.com. Базираната в Белгия Crazygames е увеличила приходите си с 43% през последните четири години и очаква да достигне 100 млн. долара през 2027 г., според Раф Мартенс, който основа компанията преди десетилетие.