OpenAI спира видео генератора Sora

OpenAI планира да прекрати поддръжката на своя видео генератор Sora AI шест месеца след дългоочакваното пускане на приложението за услугата. Причината е, че компанията иска да работи за опростяване на портфолиото си от продукти с изкуствен интелект, съобщава Bloomberg.

Компанията зад ChatGPT също така ограничава партньорството си с Walt Disney, което беше съсредоточено върху Sora, съобщи самата OpenAI във вторник. Disney преди това се беше съгласила да лицензира емблематични герои, включително Мики Маус и Пепеляшка, на OpenAI за използване в Sora и да придобие дял от 1 млрд. долара в стартъпа. Сделката беше изцяло под формата на варанти за акции, а не на такса за лицензиране в брой, съобщи Bloomberg.

OpenAI дебютира приложението Sora в края на септември с обещанието да улесни потребителите да генерират и споделят реалистично изглеждащи AI видеоклипове помежду си в квазисоциална мрежа. Безплатното приложение бързо се изкачи до върха на App Store на Apple, но оттогава пада в класацията.

Решението за спирането на Sora съвпада със стремежа на OpenAI да рационализира продуктовата си гама. Компанията разработва десктоп приложение, което да обедини нейния чатбот ChatGPT, инструмент за кодиране и уеб браузър, съобщи Bloomberg по-рано. Sora, подобно на други генератори на видео с изкуствен интелект, се нуждаеше от много повече изчислителна мощност, за да работи.

В бележка до персонала относно промените главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман заяви, че компанията фокусира усилията си върху агенти с изкуствен интелект и нов модел на изкуствен интелект, наречен Spud, който очаква да бъде готов през следващите седмици.

OpenAI не е отговорила на искане за коментар относно бележката на Алтман. В изявление относно промените в Sora говорител на OpenAI посочва, че изследователският екип на Sora продължава да се фокусира върху изследвания за т. нар. симулация на света, за да усъвършенства роботиката, която ще помогне на хората „да решават реални, физически задачи“.

Приложението Sora се захранваше от версия на софтуера за създаване на видеоклипове на OpenAI със същото име. То позволяваше на потребителите да генерират кратки клипове в отговор на зададени текстови условия, да виждат видеоклипове, създадени от други, и да ремиксират клипове. Някои изразиха опасения относно потенциала на продукта да генерира видеоклипове на реални хора и потенциално да разпространява дезинформация.

В допълнение към премахването на самостоятелното приложение, OpenAI ще закрие и интерфейса за приложно програмиране, който разработчиците използват за Sora.