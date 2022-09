Apple се отказва от плана да увеличи производството на iPhone 14

Търсенето на по-скъпите модели iPhone 14 Pro е по-силно, отколкото на версиите от начално ниво

Американският технологичен концерн Apple Inc. се отказва от плановете си да увеличи производството на новите си iPhone-и тази година, след като очакваният ръст в търсенето не се е реализирал, предава Bloomberg, като се позовава на запознати източници.

Базираният в Купертино, Калифорния, производител на електроника е казал на доставчиците да се откажат от усилията си да увеличат сглобяването на продуктовата фамилия iPhone 14 с до 6 млн. броя през втората половина на тази година, твърдят източниците, които са помолени да не бъдат назовавани, тъй като плановете не са публични. Вместо това компанията ще се стреми да произведе 90 млн. телефона за периода, което е приблизително същото ниво като предходната година и съответства на първоначалната прогноза на Apple от това лято.

Според някои източници търсенето на по-скъпите модели iPhone 14 Pro е по-силно, отколкото на версиите от начално ниво. Поне в един случай доставчик на Apple е пренасочил производствения си капацитет от по-евтините iPhone-и към премиум моделите.

Фючърсите върху американските борсови индекси се понижиха след новината, а контрактите върху Nasdaq 100 се понижиха с 1,3%. Основният производител на чипове Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. отчете понижение в цената на акциите си с 1,8%, най-големият производител на iPhone на Apple Hon Hai Precision Industry Co. се обезцени с 2,4%, а книжата на специализираните производители Largan Precision Co. и LG Innotek Co. се сринаха с над 7%.

През седмиците преди пускането на iPhone 14 Apple повиши прогнозите си за продажбите и някои от доставчиците му започнаха да се подготвят за 7% увеличение на поръчките.

Говорител на Apple е отказал коментар по темата.

Китай, най-големият пазар на смартфони в света, се намира в икономическа криза, която засегна местните производители на мобилни устройства и също така се отрази на продажбите на iPhone. Според бележка на Jefferies от понеделник покупките на iPhone от серията 14 през първите три дни от пускането му на пазара в Китай са с 11% по-ниски в сравнение с предшественика му от миналата година. През седмиците преди пускането на iPhone 14 Apple повиши прогнозите си за продажбите. Снимка: Bloomberg LP

Глобалното търсене на електроника беше потиснато и от нарастващата инфлация, опасенията от рецесия и смущенията от войната в Украйна. По данни на компанията за проследяване на пазара IDC пазарът на смартфони се очаква да се свие с 6,5% през тази година до 1,27 млрд. броя.

„Ограниченията в предлагането, които дърпаха пазара надолу от миналата година, отслабнаха и индустрията премина към пазар, ограничен от търсенето", каза Набила Попал, директор на изследванията в IDC. „Високите запаси и ниското търсене без признаци за незабавно възстановяване карат производителите на оригинално оборудване да изпадат в паника и да намаляват драстично поръчките си за 2022 г.“, се казва още в анализа.