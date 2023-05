Neuralink е получила разрешение в САЩ за поставяне на мозъчни импланти на хора

Компанията за мозъчни импланти Neuralink на Илон Мъск заяви в четвъртък, че Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) е дала зелена светлина на първото ѝ клинично изпитание върху хора - важен етап след предишните трудности за получаване на одобрение.

Разрешението на FDA „представлява важна първа стъпка, която един ден ще позволи на нашата технология да помогне на много хора", заяви Neuralink в съобщение в Twitter, цитирана от Ройтерс. Тя не уточнява целите на проучването, като казва само, че все още не набира пациенти и че скоро ще има повече подробности.

Neuralink и FDA не са отговорили веднага на молбите на Ройтерс за коментар.

Мъск предвижда, че мозъчните импланти могат да лекуват редица заболявания, включително затлъстяване, аутизъм, депресия и шизофрения, както и да позволяват сърфиране в интернет и телепатия. Той влезе в медийните новини в края на миналата година, когато заяви, че е толкова уверен в безопасността на устройствата, че би бил готов да ги имплантира на децата си.



