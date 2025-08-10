Да изхвърля или да запазя: какво се случва с остарелите устройства?

Без значение от вида на устройството, което притежават, ако вече не го използват, хората основно предпочитат да го запазят у дома си, показват последни данни на Евростат.

През 2024 г. повече от половината (51%) от гражданите на Европейския съюз (ЕС) на възраст между 16 и 74 години са запазили стария си мобилен телефон или смартфон в дома си, а 18% са го дали или продали на някой друг. Само 11% са решили да го рециклират, а 2% да го изхвърлят, без да го рециклират.

Когато става въпрос за лаптопи и таблети, 34% от хората са решили да си ги оставят у дома, а 12% - да ги подарят или продадат. Подобно на смартфоните, 11% са избрали да ги рециклират, а 1% да ги изхвърлят.

Старите настолни компютри държат по-висок процент на рециклиране от споменатите по-горе устройства – 15%. Въпреки това 19% от хората все пак са предпочели да запазят устройството у дома. Други 9% са го подарили или продали на някой друг, а 2% са го изхвърлили, без да го рециклират.

Какво се случва в България?

Българите също най-вече предпочитат да запазят устройството си у дома, когато вече не го ползват, като тендецията важи и при трите класа устройства. Една четвърт от хората задържат компютъра си, 27% правят същото с таблета си, а 45% - под средното за ЕС, запазват остарелия си мобилен телефон.

Сравнително близки са резултатите и когато българите решат да подарят или продадат устройствата си - 20 на сто са взели това решение по отношение на мобилния си телефон, 12% - на таблета си, а 9,76% - на компютъра си.

Най-сериозни разлики със средното за ЕС ниво обаче се вижда при рециклирането. Едва 6,5% от българите рециклират смартфоните си, при таблетите този дял е едва 3,8%, а при компютрите - 4,8%.