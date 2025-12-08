Wall Street записа спад дни преди последното заседание на Фед за годината

Основните щатски борсови индекси приключиха първата сесия за седмицата с понижения, докато инвеститорите гледат с надежда към последното заседание на Федералния резерв за годината, пише CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижи с 0,45% до 47 739,32 пункта.

Широкият измерител S&P 500 отчете спад от 0,35% до 6846,51 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite записа понижение от 0,14 на сто до 23 545,9 пункта.

През последните седмици трейдърите увеличават залозите, че Фед ще понижи лихвените проценти в сряда, след като на заседанията си през септември и октомври ги намали с четвърт процентен пункт. Пазарът вижда 90% шанс това да се случи отново и в средата на седмицата.

„Пазарните движения, които наблюдавахме през последните една или две седмици, по същество водят до много висока вероятност за намаление на лихвите с 25 базисни пункта“, посочва Стивън Колано, главен инвестиционен директор в Integrated Partners.

Освен лихвеното понижение, Колано очаква гуверньорът на Фед Джером Пауъл да наблегне на позиция, зависима от данните, за следващите месеци, особено като се има предвид, че данните от миналата седмица показаха още по-голямо забавяне на пазара на труда през ноември.

Основните щатски борсови индекси в края на сесията на 8 декември.

Акциите на Broadcom поскъпнаха с 2% и достигнаха нов рекорд след като The Information съобщи, че Microsoft обсъжда проектирането на персонализирани чипове с производителя.

Междувременно цената на книжата на Confluent се повиши 29%, след като IBM заяви, че ще придобие компанията в сделка за 11 млрд. долара, която се очаква да приключи до средата на 2026 г.

Инвеститорите обърнаха внимание и на новината, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще обяви пакет от помощи на стойност 12 милиарда долара за засегнатите от търговската война американски фермери. Съобщението ще бъде направено на кръгла маса в Белия дом по-късно тази вечер, заяви високопоставеният служител.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа се повиши съответно до 4,168% и 4,812 на сто.

Доларовият индекс, който измерва силата на американските пари спрямо кошница от шест конкурентни валути, напредна с 0,12% до 99,1 пункта.

На петролните пазари фючърсите върху сорт Брент поевтиняха с 2,05% до 62,44 долара за барел, докато цената на американския лек петрол WTI се понижи с 2,1% до 58,82 долара за барел.

Цената на златото отчете спад от 0,5% до 4221,75 долара за тройунция.