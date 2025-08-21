Новата серия смартфони на Google Pixel 10 пристига с повече AI

Google представи най-новата си серия смартфони Pixel, които включват асистента Gemini на видно място, докато изкуственият интелект все повече се превръща в бойно поле, на което компаниите за потребителски устройства се конкурират, пише CNBC.

Компанията представи серията Pixel 10, заявявайки, че устройствата могат да използват изкуствения интелект (AI) на Google, за да се изпълняват различни задачи, например бързо показване на адрес в Airbnb, когато някой изпрати съобщение с молба за него.

Серията Pixel 10 включва няколко модела и нови AI решения и функции за камерата. Базовият модел Pixel 10 е със стартова цена от 799 долара в САЩ и е наличен в няколко цвята. По-мощният Pixel 10 Pro започва от 999 долара, а Pixel 10 Pro XL, който има най-голям екран и 256GB основно място за съхранение, се предлага за 1199 долара. Google също така пуска обновена версия на своя сгъваем смартфон – Pixel 10 Pro Fold, която е с начална цена от 1799 долара.

Пускането на пазара на новите модели се случва преди очакваната премиера на iPhone на Apple през септември. Въпреки че Pixel обичайно има едноцифрен пазарен дял, нареждайки се далеч зад марки като Samsung, Motorola и Apple, устройствата позволяват на Google да пуска авангардни функции на Android, без да се налага да ползва хардуер на трети страни. Серията също така дава възможност на Google да покаже как според нея софтуерът на Android се представя спрямо този на iPhone.

Последната серия смартфони също така има потенциала да служи като канал за услугите и абонаментите на Google, свързани с изкуствения интелект. По-рано главният изпълнителен директор на Google DeepMind Демис Хасабис описа визия за универсален асистент, който „може безпроблемно да работи във всяка област, всяка модалност или всяко устройство“. На среща със служителите миналата година Хасабис каза, че „самите продукти ще се развият масово през следващата година или две“.

Моделите Gemini на Google са смятани от критиците за по-напреднали от моделите, които са в основата на Apple Intelligence - вградения пакет с изкуствен интелект на iPhone.

По-рано тази година Apple отложи голяма актуализация на Siri за 2026 г., създавайки възможност за Google да си осигури лидерство сред клиентите, нетърпеливи да тестват повече изкуствения интелект. Нейният асистент Gemini вече може да води естествен разговор и да управлява календари и други приложения. Рекламата на Google Pixel 10, пусната по-рано този месец, дори се шегуваше със забавянето на Siri на Apple.

Сред ключовите функции с изкуствен интелект на Pixel 10 е Magic Cue, за която Google твърди, че е AI продукт, който „носи ново ниво на персонализиран интелект и полезност“.

Ако се обаждате на авиокомпания, Magic Cue показва подробности за полета „веднага щом наберете“, казва Google, добавяйки, че функцията цели да предвижда нуждите на потребителите и да предлага „подходяща информация и полезни действия въз основа на контекста на вашия телефон“.

Pixel 10 Pro Fold има най-големия вътрешен дисплей сред устройствата със сгъваеми екрани - 8 инча, съобщи Google. Екранът е с два слоя покритие срещу удари за допълнителна защита от падане. Той също така има нова по-здрава панта, която според компанията може да издържи над 10 години сгъване.

Google рекламира възможностите на Fold за „разделен екран“, което позволява на потребителите да работят на различни приложения на двата екрана.

„Представете си, че планирате пътуване с приятели, като сравнявате подробности за полети в едно приложение и проверявате наличността на хотели в друго“, каза компанията.

Samsung пък вече набира скорост с новите си сгъваеми телефони Galaxy Z Fold7. Анализаторите казват, че се очаква Apple да пусне първия си iPhone със сгъваем екран още през 2026 г.

Серията Pixel включва и Gemini Live - продукт на Google, който позволява чат в реално време за това, което телефонът „вижда“ на екрана. Той е изграден на базата на прототипа за разпознаване на изображения на Google Project Astra, който компанията представи миналата година.

За камерата на смартфона Google показа нов асистент, наречен Camera Coach, който може да опише сцената на снимката, да даде предложения и да препоръча най-добрия ъгъл и осветление. Той също така може да намира и комбинира подобни снимки в една, „където всеки изглежда по най-добрия начин“.

Въпреки уникалните предложения на Google няма сериозни признаци, че изкуственият интелект се е превърнал в ключов двигател на продажбите на смартфони или че потребителите решават да преминат от платформата на Apple към Android заради AI предложенията. Никой голям производител не е заявил, че функциите са увеличили значително продажбите.