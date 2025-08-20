Google показа леки подобрения на смартфоните си Pixel и на други устройства

Google на Alphabet представи нова серия смартфони Pixel и устройства, като увеличи усилията си да внедри изкуствен интелект в широка екосистема от продукти, предава Ройтерс.

Продуктите бяха представени на ежегодното събитие Made by Google в Ню Йорк, което бележи завръщане към по-скромни ъпгрейди на смартфоните, смарт часовниците и безжичните слушалки на компанията в сравнение със събитието миналата година, което анализатори от бранша определиха като по-голямо и по-смело от обикновено.

Новите AI функции, които се въвеждат с гамата Pixel 10, включват „треньор“ в приложението за камера, който помага на потребителите да правят по-добри снимки, и асистент, който показва подходяща информация без изрично искане от страна на потребителя, като например показва имейл с потвърждение на полет, когато потребителят се обади на авиокомпанията.

Външният вид на телефона остава до голяма степен същият, въпреки че Google е добавила телеобектив към базовия си модел, за да го приведе в съответствие с камерите на по-скъпите си модели.

Цените, започващи от 799 долара за базовия модел и 1799 долара за сгъваемия, остават непроменени въпреки опасенията по-рано тази година, че някои смартфони може да претърпят значителни увеличения на цените поради американските мита.

Pixel 10, както и подобрените Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL, ще бъдат налични по-късно този месец, докато Pixel 10 Pro Fold се очаква да бъде пуснат в продажба през октомври.

Всички телефони Pixel са снабдени с най-новия процесор за мобилни телефони на Google, Tensor G5, и за първи път разполагат с магнитна технология за зареждане, наречена Pixelsnap, която напомня на функцията MagSafe на конкурентните iPhone-и на Apple. Google представи серия от зарядн устройства, калъфи и стойки за телефони Pixelsnap, които съпътстват представянето.

Проблеми с пазария дял

Ежегодното събитие на Google, посветено на хардуера, традиционно е начин за компанията да покаже на производителите на устройства и на софтуерните разработчици потенциала на Android, ключов стратегически компонент в борбата с конкуренцията от Apple, която има собствена операционна система за своите iPhone-и.

Въпреки че Google разработва операционната система Android, която се използва в над 80% от смартфоните в света, линията Pixel генерира само малка част от приходите от продажби на други фирми, които продават телефони с Android, като Samsung и Xiaomi.

До този момент Google беше ограничила вниманието си до високия сегмент на пазара. Близо три четвърти от доставките на Pixel са били в САЩ, Япония и Великобритания, сочат данни на компанията за анализи IDC.

На фона на бума на генеративния изкуствен интелект миналата година компанията за първи път промени датата на събитието си за хардуер, като вместо през есента, както е по традиция, то се проведе през лятото, което ѝ даде възможност да изпревари Apple в представянето на интеграцията на изкуствения интелект в смартфоните.

Това все още не е довело до съществено подобрение на пазарния дял. По данни на IDC през второто тримесечие Google е държала 1,1% от световния пазар на смартфони, което е увеличение спрямо 0,9% година по-рано.

В САЩ, най-големия пазар на Pixel от гледна точка на доставки, делът е спаднал от 4,5% на 4,3% през същия период, сочат данните на IDC.

Google обяви нови версии на своя смарт часовник Pixel Watch 4 и на по-евтините си безжични слушалки Pixel Buds 2a, въпреки че остави Pixel Buds Pro 2 настрана, освен че обяви нов цвят и предстоящо актуализиране на софтуера с ъпгрейди, които са конкретни за устройството.