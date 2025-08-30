Китай може би е на крачка от това да открие своята Nvidia

Нов наратив „Китай купува китайско“ се оформя, докато Пекин засилва технологичното си съперничество със САЩ. Втората по големина икономика в света не само иска да изгражда генеративни модели с изкуствен интелект (АІ), но и да ги захранва със собствен хардуер, преначертавайки веригата за доставки, доминирана от американската Nvidia, пише Bloomberg в анализ.

Със сигурност има възможност за това, след като Nvidia съобщи, че е спряла производството, свързано с нейния чип H20, създаден специално за китайския пазар. Пекин по-рано нареди на технологичните си компании да спрат да купуват чиповете заради опасения за националната сигурност. Миналата седмица DeepSeek пусна актуализация на своя флагмански модел V3, за да се приспособи към следващото поколение местни чипове.

Nvidia все още доминира веригата за доставки на чипове, необходими за сложната работа по обучение на модели с изкуствен интелект. Но с развитието на индустрията, по-голям става пазарът за продажба на чипове, които помагат за генерирането на отговори от предварително обучени модели и произвеждането на текстове и изображения за потребителите на инструменти за генеративен изкуствен интелект (т. нар. inference chips).

Тези чипове не са толкова сложни. Моделът H20 ​​на Nvidia, продаван в Китай, който министърът на търговията на САЩ Хауърд Лутник заяви, че „дори не е третият ни най-добър“, е по-подходящ за тази цел. Така че не е трудно да си представим, че с течение на времето китайските компании, които проектират интегрални схеми, специфични за не толкова мощните, но по-рентабилни и специализирани приложения, могат да преодолеят разликата в представянето спрямо Nvidia.

Въпросът обаче е как. Пекин се опитва от години да финансира технологичния напредък и да насърчава националните си шампиони. Но досегашните практики доведоха до разхищения, натрупване на дългове и скандали. Фалитът на Tsinghua Unigroup Co. през 2021 г., най-близкото нещо, което Китай имаше до Samsung Electronics Co., и последвалото разследване за корупция в Китайския инвестиционен фонд за интегрални схеми, известен като „Големия фонд“, са едни от нещата, които идват на ум.

Тези минали провали само правят успеха на разработчика на AI чипове Cambricon Technologies Corp. още по-окуражаващ. Основана през 2016 г., компанията стана публична четири години по-късно в рамките на инициативата STAR на Шанхайската фондова борса – пилотна програма, подкрепяна от президента Си Дзинпин, за ускоряване на процеса на листване на технологични стартиращи компании.

Цената на акциите на Cambricon през последната година. Графика: Bloomberg LP

Cambricon се превърна в любимец на фондовия пазар именно защото инвеститорите признават, че Китай има добър шанс да заеме пазарен дял при чиповете за генериране на отговори от вече обучени АІ модели. В резултат на това компанията може да разчита на продажба на акции, за да финансира бъдещи разходи за научноизследователска и развойна дейност. Наскоро тя обяви план за набиране на капитал за близо 4 млрд. юана (560 млн. долара) за разработване на AI чипове и софтуер. Но въпреки рязкото увеличение на продажбите, стартъпът все още гори пари.

В крайна сметка набирането на средства чрез фондовия пазар е много по-лесно от лабиринта финансова подкрепа, която частната Unigroup получаваше от различни държавни спонсори, включително Големия фонд. Никога не е било ясно кой всъщност отговаря и коя структура в крайна сметка ще поеме голямата сметка за изграждане на заводи за чипове от следващо поколение. Не е изненада, че Unigroup фалира.

Китай преосмисля как ще финансира следващия кръг от развитието на изкуствения интелект. Все по-често правителството предпочита рисковия капитал в малки компании, работещи върху основни технологии, според Тили Джан от Gavekal Dragonomics. Cambricon е добър пример. Към юни 40-годишният основател Чен Тианши е имал 29% дял, а филиал на Китайската академия на науките, където е работил като изследовател, е държал 16%.

Междувременно по-слабо развиващите се региони са обезкуражени от финансиране на технологии, изискващи сложни физически компоненти. Миналия месец Си Дзинпин отправи необичайно остро предупреждение към местните власти срещу прекомерните инвестиции в изкуствен интелект.

Ключово е, че младите стартиращи компании трябва да бъдат насърчавани да станат публични възможно най-скоро. Докато инвеститорите търсят своя собствена версия на Nvidia, те по естествен път ще направят подбора за правителството, намирайки истинските национални шампиони.