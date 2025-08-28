Анализаторите гледат с оптимизъм на Nvidia, пренебрегвайки слабата ѝ прогноза

Анализаторите остават оптимистично настроени за Nvidia, като повишават цели за цената на акциите ѝ, въпреки че най-високо оценената компания в света даде прогноза, която разочарова инвеститорите, пише Bloomberg.

Позовавайки се на дългосрочните перспективи пред гиганта в производството на чипове, най-малко 10 фирми повишиха 12-месечните си ценови цели след публикуването на резултатите му в сряда вечерта. Така те повишиха средната цена с 3% до 202,60 долара, сочат данни, събрани от Bloomberg.

Анализатори от JPMorgan Chase & Co., водени от Харлан Сур, изтъкват ръста в продажбите на чиповете с изкуствен интелект (AI) Blackwell. „Вярваме, че 12-месечният бъдещ портфейл на Nvidia продължава да надвишава предлагането“, отбелязва той, възстановявайки рейтинга си за акциите и повишавайки ценовата цел с 26% до 215 долара.

Анализаторите са оптимистично настроени за Nvidia след излизането на отчета ѝ. Графика: Bloomberg

Nvidia даде слаба прогноза за настоящия отчетен период, като заяви, че очаква приходите ѝ от продажби да са около 54 млрд. долара за фискалното трето тримесечие. Въпреки че това беше в съответствие със средната прогноза на Wall Street, някои анализатори прогнозираха над 60 млрд. долара.

Макар че отбеляза, че приходите от продажби и прогнозата са „малко под очакванията“, анализаторът от Trust Securities Уилям Стейн повиши своята ценова цел с 9% до 228 долара. „Смятаме това за незначителен недостатък и вместо това се фокусираме върху устойчивите дългосрочни перспективи на ръководството“.

Wall Street остава изключително оптимистичен за акциите със 72 оценки, еквивалентни на препоръка за покупка. Само седем анализатори са препоръчали задържане на книжата, сочат данни, събрани от Bloomberg.

Цената на акциите на базираната в Калифорния компания се покачи с около 35%, откакто през май Nvidia отчете резултатите си за първото тримесечие, добавяйки над 1 трлн. долара към пазарната си капитализация през периода.

Макар че очакванията за новите резултати бяха големи, компанията успя да изпълни повечето неща, пише анализаторът на Morgan Stanley Джоузеф Мур.

И все пак продължава да е много неясно какво се случва с Китай. Въпреки че администрацията на Доналд Тръмп наскоро облекчи ограниченията за износа на някои AI чипове за страната, отсрочката все още не е довела до възстановяване на приходите.

„Китай остава невъзможен за прогнозиране и ръководството изглеждаше много предпазливо относно перспективите за разрешаване на проблемите“, коментира Мур, който повиши целта си за цената на акциите от 206 на 210 долара.