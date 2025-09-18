Meta представи нови умни очила с вграден дисплей

Meta Platforms, която се опитва да превърне серията си умни очила в задължителен за потребителите продукт, представи първата им версия с вграден екран, пише Bloomberg.

Най-новият модел носи името Meta Ray-Ban Display и струва 799 долара, като включва екран в дясната леща. Той може да показва текстови съобщения, видео разговори, упътвания завой по завой на карти и визуални резултати от заявки към услугата с изкуствен интелект (AI) на Meta. Фино интегрираният дисплей може да служи и като визьор за камерата на телефона на потребителя или за възпроизвеждане на музика.

По време на годишното събитие Meta Connect главният изпълнителен директор Марк Зукърбърг заяви, че бъдещите очила на Meta ще бъдат средство за „суперинтелект“ – термин, който той налага, за да опише напредналото развитие на AI, като ползва същото наименование за един от екипите в компанията.

„AI трябва да служи на хората, а не просто да бъде нещо, което се намира в център за данни, автоматизирайки големи части от обществото“, коментира той в сряда вечерта на сцената в централата на Meta в Менло Парк, щата Калифорния.

За умните очила, или AI очила, както Meta ги нарича, дисплеят е ключов. Идеята е, че с времето потребителите биха могли да прехвърлят някои функции, които обичайно ползват на телефоните си, към очилата.

В интервю преди представянето главният технологичен директор Андрю Босуърт нарече новите очила „първият сериозен продукт“ в областта. Тази премиера е ключова част от усилията на Meta да изгради собствена екосистема от потребителска електроника, позиционирайки се срещу играчи като Apple и Google на Alphabet. От дебюта на първите си очила с виртуална реалност през 2016 г. Meta се стреми да привлече потребителите далеч от доминиращите платофрми.

По думите на Босуърт сега „може да започнете да държите телефона си в джоба все по-често през целия ден“. По думите му телефонът си отива, а очилата предлагат по-удобен начин за достъп до най-популярните му функции.

Очилата въвеждат нова система за управление. Макар че потребителите все още могат да плъзгат пръст по рамката, както при предходните модели, основният интерфейс вече ползва жестове с ръце, разпознавани от невронна гривна, прикрепена към доминиращата ръка на носещия.

Очилата също така включват функция за субтитри на живо, която показва изговорените думи в реално време (включително и преводи), подобно на субтитрите на телевизор. Функцията за видео разговори позволява на потребителите да виждат човека, с когото говорят, докато споделят собствената си гледна точка.

Потребителите могат да отговарят на текстови съобщения като изпращат аудиозапис или диктуват отговора си. По-късно тази година гривната ще добави още една опция - писане на думи във въздуха. Бъдеща актуализация ще позволи на очилата да се фокусират върху човека, с когото говори потребителят, като същевременно филтрират фоновия шум.

Новите очила ще бъдат пуснати в продажба на 30 септември и ще включват гривната. Meta предлага два размера и два цветови варианта - черен и кафяв нюанс, определен от компанията като пясъчен. Устройството ще се продава от Ray-Ban на EssilorLuxottica, Lenscrafters International, Best Buy и ограничен брой локации на Verizon Communications.

При пускането си на пазара очилата ще поддържат приложения като Facebook Messenger, WhatsApp и музикално приложение от Spotify Technology. Приложението Instagram първоначално ще поддържа само директни съобщения, но Meta планира да добави гледане на Reels по-късно тази година.

Дисплеят на очилата предлага ограничено 20-градусово зрително поле с резолюция от 600 x 600 пиксела. Яркостта му варира от 30 до 5000 нита, осигурявайки прилична видимост при повечето условия на открито, въпреки че може да не показва най-добрия образ при най-ярката слънчева светлина. Някои диоптри се поддържат, но само като опция за направа по поръчка.

Гривната, наречена Meta Neural Band, се предлага в три размера и има 18 часа живот на батерията. При пускането на устройството пазара Meta държи да насочи купувачите към магазините с цел правилно настройване и адаптация, преди евентуално да започне да продава очилата онлайн.