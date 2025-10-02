Apple постави на пауза промените във Vision Pro, за да прави очила, конкурентни на тези на Meta

Apple постави на пауза планираните съществени промени в своите очила Vision Pro, за да пренасочи ресурсите си към по-спешно усилие – разработването на умни очила, които могат да се конкурират с продуктите на Meta Platforms, пише Bloomberg.

Компанията подготвяше по-евтин и по-лек вариант на своите очила с кодово име N100, като планът беше да ги пусне на пазара през 2027 г. Но на вътрешно ниво миналата седмица компанията е обявила, че прехвърля служители от този проект, за да ускори работата по другите си очила, посочват запознати с въпроса източници.

Умните очила се очертаха като ключова арена за технологичните компании, които се надпреварват да разработват устройства, фокусирани върху изкуствения интелект (AI). В крайна сметка бъдещите дизайни биха могли да оспорят мястото на смартфоните като задължителна технология, а Apple иска да е готова.

Компанията работи по поне два вида умни очила. Първите, наречени N50, ще работят с iPhone и нямат собствен дисплей. Apple се стреми да представи този модел още следващата година, преди да го пусне официално на пазара през 2027 г., допълват източниците, които са пожелали да останат анонимни, защото обсъждат вътрешни за компанията въпроси.

Apple работи и по версия с дисплей – нещо, което би могло да се конкурира с тъкмо пуснатите на пазара Meta Ray-Ban Display. Версията на Apple беше планирана за 2028 г., но сега компанията се стреми да ускори разработката, допълват източниците.

Представител на Apple е отказал да коментира въпроса.

Дори и с промени в приоритетите, технологичният гигант остава доста зад Meta. Компанията на Марк Зукърбърг пусна първите си умни очила Ray-Ban Stories още през 2021 г. След това постигна изненадващ успех с по-новата версия, наречена Ray-Ban Meta, която се появи през 2023 г.

Миналия месец Meta обнови своите очила без дисплей, добавяйки подобрени камери, по-дълъг живот на батерията и нови дизайни, насочени към спортисти. За Meta, която има смесени резултати в хардуера, умните очила ѝ дадоха нова опора на пазара на устройства.

Очилата на Apple до голяма степен ще разчитат на гласови взаимодействия и изкуствен интелект – две области, в които компанията досега не се е отличавала особено. Гигантът пусна със закъснение Apple Intelligence и трябваше да отложи промените в гласовия асистент Siri.

Но компанията работи, за да промени нещата в този аспект. Apple залага, че планираната за март обновена Siri ще помогне за захранването на нова гама от устройства, включително очила, колонки, дисплеи и камери.

Други технологични гиганти имат свои собствени амбиции за устройства от следващо поколение. Amazon.com и Google се надпреварват да пуснат на пазара нов хардуер, ползващ изкуствен интелект. А разработчикът на ChatGPT - OpenAI, е ангажирал бившия гуру в дизайна на Apple Джони Айв, който да създаде нова колекция от устройства.

Очаква се очилата на Apple да се предлагат в различни стилове и да работят с нов чип. Те ще включват високоговорители за възпроизвеждане на музика, камери за запис на файлове и функции за гласово управление, които ще работят със свързан телефон. Apple също така проучва набор от възможности за проследяване на здравето.