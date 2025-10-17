Apple променя курса - пуска версия на MacBook Pro със сензорен екран

Apple се подготвя най-сетне да пусне версия на своя компютър Mac със сензорен екран, променяйки курса си от позиция, която датираше от времената на съоснователя Стив Джобс, пише Bloomberg.

Компанията подготвя обновен MacBook Pro с тъчскрийн за края на 2026 г. или началото на 2027 г. Новите машини, с кодови имена K114 и K116, ще имат по-тънки и леки рамки и ще работят с чиповете M6.

С тази стъпка Apple следва останалата част от индустрията за компютри, която възприе лаптопите със сензорен екран преди повече от десетилетие. На технологичния гигант му бяха необходими години, за да реши какъв подход да има към пазара, с идеята да подобри настоящите дизайни.

Още през януари 2023 г. Bloomberg News съобщи, че Apple работи по MacBook Pro с тъчскрийн.

Новите лаптопи ще включват дисплеи с OLED технология – същият стандарт, използван в iPhone и iPad Pro, допълват източниците, пожелали да останат анонимни. Това ще бъде първият път, в който тази система от по-висок клас и с по-тънък профил се ползва в Mac.

Говорител на Apple отказва да коментира въпроса.

Акциите на технологичния гигант се справиха със спада си на борсата в четвъртък, след като Bloomberg съобщи за плановете. Към 14:49 ч. в Ню Йорк стойността на книжата се понижи с 1,2% до 246,32 долара.

Новият MacBook Pro със сензорен екран ще запази пълния тракпад и клавиатурата, повтаряйки подхода на производители на персонални компютри като Dell Technology, Acer, Lenovo и Microsoft. Това означава, че няма да се налага потребителите да разчитат на сензорния дисплей, ако не желаят.

В обновения MacBook Pro Apple премахва прореза в горната част на екрана, в който се намира камерата. На негово място компанията ще ползва друг дизайн, подобен на концепцията на Dynamic Island при iPhone.

Компанията е разработила и подсилени панта и хардуер на екрана, за да предотврати отскачането и движенията на дисплея при докосване, което е често срещан недостатък при сегашните компютри с тъчскрийн.

Поради по-скъпите компоненти, новите 14-инчови и 16-инчови MacBook Pro вероятно ще струват с няколкостотин долара повече от настоящите версии. Днешните модели без сензорен екран, с висок клас чипове, започват от 1999 долара за 14-инчовата версия и 2499 долара за по-голямата.

Настоящият дизайн на MacBook Pro датира от 2021 г., въпреки че в сряда Apple обнови 14-инчовата базова версия с чип M5. Компанията планира версии с M5 Pro и M5 Max за началото на 2026 г., като запази настоящия дизайн, съобщи Bloomberg News.

Години наред Apple се съпротивляваше на идеята за Mac компютри с тъчскрийн, твърдейки, че персоналните компютри с тази функция са трудни за използване и не са ергономични. Вместо това, компанията подтикваше потребителите, които искат тъчскрийн, да купуват iPad.