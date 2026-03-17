Може ли България да спечели от транспортната криза чрез пристанищата във Варна и Бургас

Пристанищата във Варна и Бургас са ключови и могат да бъдат източна врата към Европейския съюз в създалата се транспортна криза заради войната в Близкия изток. На това мнение е проф., ръководител катедра "Икономика на транспорта и енергетиката", УНСС, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Тя изтъкна географското предимство на нашата страна. „Има идея да се свържат Ирак, Турция и европейската сухопътна мрежа и нашата страна и доставчици могат да се възползват от позицията си при тези маршрути“, посочи проф. Николова. Препоръката ѝ е „много бързо и спешно да се развият интермодалните терминали в страната“. „България трябва да бъде сериозен играч не само в осигуряването на инфраструктура, но и при предоставянето на услуги“, е съветът на преподавателя в УНСС.

Христина Николова предупреди, че продължителните смущения и трайното покачване на петрола може да доведе до дълбока рецесия не само в транспортния сектор, а и в много други браншове. Тя се надява бързо да се разреши конфликтът в Близкия изток с безпрецедентната ситуация, която се отразява както на енергийния, така и на транспортния бизнес.

„Имаме съществено нарушаване на веригите на доставки. Експерти и хора от транспортния бранш изразиха своите притеснения за цените на транспортните услуги. Въведоха се различни надбавки, включително такива за военен риск, което създава голяма несигурност в сектора“, обясни ученият.

Проф. Николова напомни, че двата основни морски коридора на Близкия изток – Червено море и Ормузкия проток – са блокирани и това води до свиване на глобалния контейнерен капацитет и създава значителни колебания по отношение на доставките на всякакви видове стоки. „Това не е обичайно транспортно прекъсване, а системен шок за световната търговия“, отбеляза тя.

По думите на проф. Николова има известни дипломатически ходове от страна на Иран – твърди се, че кораби, които не са страна в конфликта, мога да преминат през Ормузкия проток. Що се отнася до България, според нея в геополитическо измерение страната ни е в доста неприятна обстановка, тъй като протокът формално се води отворен, но практически е затворен. И добави, че „неутрални страни в конфликта е ограничено тълкуване само от страна на Иран“.

„България и Европейският съюз остават в неудобна позиция, тъй като все още няма категорично становище, макар и много от страните в Европа да се обявяват за неутрални“, подчерта ученият.

Кои са алтернативните транспортни коридори? Как ще се развие ситуацията на енергийните пазари? Какви са предизвикателствата пред българските транспортни и логистични компании?

