Войната в Близкия изток вече засяга корабоплаването и Европа няма да бъде пощадена

Откакто САЩ и Израел нападнаха Иран на 28 февруари, Ормузкият проток – тесният и важен пролив, който води до Персийския залив, стана изключително опасен за преминаване.

„Санкциониран танкер, натоварен със запалим газ, преминава през Ормузкия проток“, гласеше едно заглавие относно корабоплаването наскоро. Тъй като броят на корабите, които не са склонни да предприемат това пътуване, нараства, ескалиращата ситуация ще има болезнени последици за глобалното корабоплаване, както и за световните икономики, и Европа не е имунизирана, пише Елизабет Броу, старши сътрудник в Атлантическия съвет, за Politico.

Въпросният кораб, натоварен с газ, е Danuta I, наскоро санкциониран превозвач на втечнен природен газ, вероятно „натоварен с ирански втечнен газ“, както съобщават от Lloyd’s List, морска новинарска агенция. Може би собствениците на кораба са смятали, че могат да поемат риска именно защото корабът е превозвал ирански газ. Иран, разположен от северната страна на пролива (Оман е от южната), е играчът, който ще атакува всички кораби, които преминават през него.

Правителството в Техеран се зарече да атакува всеки кораб, който се опитва да премине през пролива, през който преминават около 20 процента от световния петрол и природен газ по пътя си от Персийския залив до световните пазари. Големи количества алуминий и торове също се превозват през Ормузкия проток. Или по-скоро това са обемите на транзит при нормални обстоятелства.

От 28 февруари условията в Ормузкия проток са определено извънредни. „В момента корабите, които чакат да преминат транзитно както от вътрешната, така и от външната страна на пролива, очакват развитие на събитията и не преминават“, казва Свейн Рингбакен, главен изпълнителен директор на застрахователя за морски военни рискове DNK. „Корабособствениците приемат сериозно иранските заплахи, че корабите ще бъдат атакувани, и ги вземат предвид в своите оценки на риска“, добавя той.

Дори когато са покрити от застраховка срещу военен риск (да, тя е налична във войни, включително и в тази), корабособствениците са много предпазливи, когато става въпрос за активни военни зони. „Те са загрижени предимно за осигуряване на безопасността на екипажите. Да се ​​изчаква развитието е естествено в ранна фаза на конфликт с текущи големи бойни операции“, обяснява Рингбакен.

Само няколко кораба са били в състояние и са желали да преминат през пролива от началото на сблъсъците и, подобно на „Данута I“, повечето от тях са от сенчестия флот, превозващи ирански петрол.

Очевидният въпрос е колко дълго ще продължи конфликтът. Около девет кораба вече са ударени или са били цел на атака в пролива или околните води, а трима членове на екипажи са убити. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че войната може да продължи от четири до пет седмици, но войните, както е известно, не носят сигурност.

Освен това, тъй като корабоплаването е глобално по своята същност, Европа също ще бъде засегната. Шведският танкер Stena Imperative, който е превозвал петрол за американските военни, е сред ударените кораби. Междувременно много други кораби, които чакат на север и юг от пролива, са собственост или плават под европейски флаг, или превозват товари, предназначени за континента – предимно петрол и газ, както и алуминий и азотни торове от решаващо значение за селското стопанство и, следователно, за продоволствената сигурност.

Европейският съюз (ЕС) и Великобритания внасят по-голямата част от алуминия и карбамида, които потребяват, от други страни, но внасят значителни количества дизел, бензин, петрол, реактивно гориво и керосин от държавите от Персийския залив.

Много от корабите, които изчакват на южния вход на пролива, вероятно ще напуснат, ако войната продължи по-дълго. Корабите, които все още са в Персийския залив, са в капан там и опасностите в пролива означават, че повечето няма да опитат да го преминат, за да достигнат следващите си дестинации, камо ли да се върнат в залива, за да вземат още товари. Военната застраховка би покрила щетите по кораба и товара, но никоя военна застраховка не може да върне човешки живот.

„Продължителното спиране на транзита на кораби, особено на танкери за нефт и газ, би могло да има дълбок ефект върху цените на енергията“, посочва Рингбакен.

На 6 март държавният министър на Катар по енергийните въпроси Саад Шерида ал-Кааби коментира пред Financial Times, че войната в Близкия изток може да „събори икономиките по света“. Всички износители на енергия от Персийския залив ще обявят форс мажор и ще спрат производството в рамките на няколко дни, казва той. Бахрейн вече го направи по-рано в понеделник.

Иран вече демонстрира, че е готов да отвърне на атаките на САЩ и Израел, като нанася удари по държавите от региона на Персийския залив. Ако войната продължи, напълно е възможно да започне кампания срещу избрани кораби в Персийския залив.

Нападенията срещу търговски кораби нарушават международното право, но Иран никога не се е придържал особено към международните правила и е малко вероятно да се ангажира с тях и сега, особено след като американският президент Доналд Тръмп коментира пред журналисти, че „не се нуждае от международното право“, за да атакува Техеран.

Ако това се случи, европейските лидери няма да са единствените, които ще молят Тръмп да сложи край на войната. Всъщност целият свят скоро може да се присъедини към министъра на енергетиката на Катар в изпращането на сигнали за бедствие.

Дори ако корабите в Персийския залив продължат да бъдат удряни случайно от дронове и ракети, те, техните екипажи и техните товари ще пострадат. Същото ще се случи и с икономиката – включително и американската. Макар че Тръмп може да не се интересува от международното право, той се интересува от фондовия пазар. Голяма част от световните фондови пазари зависят от Ормузкия проток.