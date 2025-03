Потребителите спасяват икономиката на САЩ, но може и вече да са на предела

Американските потребители и техните кредитни карти помогнаха на икономиката на САЩ да преодолее много тежки моменти. Сега, когато страховете от рецесията се появяват отново, тревогата е, че те са на предела си.

Спадът на фондовия пазар е широк, но е особено остър в няколко сектора. Сред най-забележителните е потребителското кредитиране, пише The Wall Street Journal. Основни кредитори и картови компании, като American Express, Capital One Financial, Discover Financial и Synchrony Financial, отчетоха спадове от по над 4% в понеделник, 10 март.

Посочените акции се понижават средно с около 12% в сравнение със спада от 4,5% на S&P 500.

Не за първи път акциите на потребителските кредитори поемат тежестта на икономическите проблеми. На няколко етапа през последните няколко години скокът при забавените плащания или опрощаването на потребителски заеми от страна на банките доведе до срив на акциите на потребителските кредитори.

Голямото безпокойство е, че ако американците не плащат дълговете си, те няма да могат да харчат както преди, което премахва критичен стълб на икономиката.

Доскоро такива инциденти се смятаха за погрешни сигнали. Нарастващите проценти на просрочия в много случаи бяха концентрирани сред определени групи кредитополучатели, по-специално хора, които са поели много нови дългове в периода 2021-2022 г. През това време много потребители успяха да вземат повече заеми, отколкото обикновено, защото бяха заредени със стимулиращи плащания и спестяванията от времето на блокиранията заради пандемията.

Оттогава много банки въведоха повече бариери за получаването на кредитни карти.

Сега много от тези лоши дългове излизат наяве. Moody's Ratings прогнозира, че плащанията по заеми – по кредитни карти и за автомобили, ще намалеят, макар и скромно, през втората половина на тази година.

Инвеститорите имат и нови опасения. От една страна, коригираното спрямо инфлацията дългово бреме на американците започва да расте допълнително над предпандемичните нива на база домакинство. Към четвъртото тримесечие на 2024 г. дългът на средностатистическо домакинство по кредитна карта надхвърля 10 хил. долара, коригиран с инфлацията, за първи път от 2009 г., според данни, събрани от уебсайта за потребителски финанси WalletHub. След това има нарастващ риск от икономически спад или дори пълна рецесия.

Инвеститорите очевидно са загрижени за последиците от политиката на президента на САЩ Доналд Тръмп относно митата. Нивото на тревога на пазара се повиши, след като служители на администрацията и самият Тръмп сигнализираха за готовност да приемат краткосрочно влошаване на пазарите и икономиката за постигане на дългосрочни цели, които изобщо не са ясни. Министърът на финансите Скот Бесънт коментира, че икономиката може да се нуждае от „период на детоксикация“, за да се намали зависимостта от държавните разходи.

Кредиторите често казват, че най-големият принос в тяхното кредитно моделиране е заетостта. Каквото и да се случва с икономическия растеж или цените на акциите, стига хората да работят, те ще продължат да плащат. Кредиторите могат да бъдат чувствителни към загубата на работни места, дори ако съкращенията са концентрирани сред федерални работници или хора, които работят в сектори, които разчитат на вносни стоки.

На фона на икономическия стрес кредитните карти и заемите за автомобили също могат да пострадат от променящите се приоритети на потребителите при изплащане на дългове. Нарастващите цени на жилищата и суперниските лихви по ипотечните кредити, изтеглени по време на пандемията, означават, че потребителите няма да рискуват да изгубят домовете си. Ипотечните плащания печелят в битката за бюджета на домакинствата.

Приоритизирането на ипотечния дълг, както се вижда от извадка от поведението на потребителите, напоследък е по-високо от всякога през този век, според изследване, публикувано наскоро от Федералната резервна банка на Ню Йорк.

Резултатите на големите потребителски кредитори представляват само част от потребителската икономика на САЩ. Икономически най-уязвимите хора, като тези на държавни помощи, които могат да бъдат намалени, всъщност не притежават кредитни карти. Те също могат да разчитат на по-малки, специализирани автокредитори за автомобилни заеми. Те са и потребителите, чийто бюджет ще бъде изтощен от по-високите разходи за вносни стоки, например автомобилни части.

Тези икономически маргинални потребители представляват по-малка част от разходите, особено за дискреционни стоки и услуги. Това, което би било особено обезпокоително за по-широкия пазар, ще бъде нарастването на нивата на просрочия сред потребителите с по-високи доходи.

От януари 2023 г. до януари 2025 г. делът на хората с годишни доходи над 150 хил. долара, които закъсняват с плащания по общите си дългове, нараства повече от два пъти, според CreditGauge, изготвен от VantageScore, независимо съвместно предприятие на трите големи кредитни бюра. Тези забавени плащания все още са много по-ниски, отколкото за други групи, но скокът изпреварва покачването за потребителския слой със средни доходи и групата с най-ниски доходи.

„Виждаме засилен кредитен стрес сред потребителите с високи доходи“, коментира Рикард Бандебо, главен стратегически директор и главен икономист във VantageScore. Той казва, че стресът е по-висок сред хората, които нямат големи гнезда зад себе си под формата на собственост върху жилище или голям инвестиционен портфейл. „През 2025 г. повече потребители вероятно ще се борят с балансирането на увеличените разходи с реалните си доходи“, добавя той.

Тези потребители, много от които едва ли са много богати, разпределят по-малко от доходите си за стоки от първа необходимост и повече за дискреционни покупки, което означава, че имат и най-голяма гъвкавост за увеличаване на спестяванията. Това ги прави потенциална опорна точка за по-широката икономика.

Остава и буферът на американците със солидни баланси. Поведението на потребителите обаче не зависи само от парите, които имат днес. То зависи и от парите, които потребителите очакват. В проучване на Федералния резерв от февруари респондентите посочват, че имат 14,6% шанс да не могат да извършат едно от минималните си изискуеми плащания по дълга през следващите три месеца, което е най-високото ниво от април 2020 г.

Рискът е икономически обрат да доведе до особено рязък спад в разходите. Това прави националните потребителски кредитори потенциален източник на стрес, който трябва да се наблюдава.