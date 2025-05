САЩ са си осигурили 600 млрд. долара инвестиции от Саудитска Арабия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп си е осигурил инвестиционни ангажименти на стойност 600 млрд. долара по време на среща на върха в Саудитска Арабия, посочват от Белия дом.

Споразуменията, който републиканецът е постигнал, се отнасят до „укрепване на енергийната ни сигурност, отбранителната промишленост, технологичното лидерство и достъпа до глобална инфраструктура и стратегически минерали“, става ясно от прессъобщение, цитирано от Bloomberg.

Общата сума съвпада с обещаното по-рано от саудитския престолонаследник принц Мохамед бин Салман за засилена търговия и инвестиции със САЩ през следващите четири години. Тръмп обаче заяви, че би искал саудитците да увеличат тази сума до 1 трлн. долара.

Фокусът на Тръмп върху преките чуждестранни инвестиции в САЩ не е случаен. Бившият предприемач в областта на недвижимите имоти цени трансакционните икономически споразумения и се представя за главен посредник в сключването на сделки в Америка.

Сделката включва продажби на отбранително оборудване от САЩ на стойност близо 142 млрд. долара, осигурявайки на Саудитска Арабия „най-модерното бойно оборудване и услуги от над дузина американски отбранителни фирми“, изтъкват от Белия дом.

Според прессъобщението пакетът от продажби ще включва оборудване, обхващащо целия спектър на отбранителните технологии, от възможности на военновъздушните сили до морска сигурност, както и информационни и комуникационни услуги.

Очаква се Boeing Co. да предостави на Рияд пътнически самолети 737-8 на стойност 4,8 млрд. долара.

Google, Oracle Corp., Salesforce Inc., Advanced Micro Devices Inc., Uber Technologies Inc. и базираната в Саудитска Арабия DataVolt ще инвестират 80 млрд. долара „в авангардни трансформативни технологии и в двете страни“.

DataVolt планира да похарчи 20 млрд. долара за центрове за данни с изкуствен интелект (AI) и енергийна инфраструктура в САЩ, добавят от Белия дом.

Подходът на Тръмп към външната политика е силно повлиян от „неговата версия на икономическо държавно управление, която се фокусира върху богатите държави в Персийския залив и техните суверенни фондове като източници на инвестиции в САЩ“, коментира Стивън Кук, старши сътрудник по анализ на Близкия изток и Африка в Съвета по външни отношения.

Срещата на върха в Рияд събра водещи бизнес лидери от Кралството и САЩ, като се очакваше да присъства и изпълнителният директор на Tesla Илон Мъск, който ръководи усилията на Трънмп за намаляване на разходите в рамките на държавната администрация.

Събитието е централен елемент в опита на Тръмп да постигне редица бизнес сделки със съюзници на САЩ в Близкия изток и да привлече повече чуждестранни инвестиции. Дневният ред, който обхващаше редица теми, включително финанси, енергетика и изкуствен интелект, подчерта секторите, които играят важна роля в региона.

Инвестиционните обещания на Бин Салман може да се сблъскат със собствените му планове за трансформиране на икономиката на Кралството, с цел намаляване на историческата зависимост от петрола. Неговите амбиции – които включват големи инфраструктурни проекти като футуристичния град Неом – вероятно ще струват близо 2 трлн. долара.

Изкуственият интелект е важен елемент от пътуването на Тръмп, като страни като Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства (ОАЕ) искат да се превърнат в центрове за авангардни технологии. Тези амбиции се основават отчасти на способността им да получат достъп до модерни американски чипове.

Администрацията на Тръмп планира да отмени някои от ограниченията за износ на чипове, като ОАЕ обещаха да инвестират 1,4 трлн. долара в САЩ за период от 10 години, за да спечелят подкрепата на президента.