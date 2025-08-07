Спадът в българския износ за САЩ заради митата ще е 1,5% от общия експорт

Очакваният спад в българския износ за САЩ заради новите мита е около 32,8% или 1,5 на сто от общия износ. Това каза за БТА заместник-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов във връзка с влизането в сила днес на митата от 15% за внос на стоки от Европейския съюз. Очакваният негативен ефект върху БВП на България от наложените мита е около 0,35%

Разчетите на ведомството показват, че негативните ефекти върху българския експорт са 12,5% среднопретеглено мито.

Заместник-министър Барбалов напомни, че ЕС е единственият търговски партньор на САЩ с двуфазово определение на митата. Това означава, че ако митото е било между нула и 15%, то става 15 на сто, а ако е било над 15 на сто, ставката се запазва на същото равнище, каза той и посочи, че това има както своите плюсове, така и минуси по отношение на отражението върху българския износ.

При изчисляване на базата на реалния износ на България за САЩ през 2024 г. излиза, че среднопретегленото мито е 12,51% за българските стоки, каза Барбалов. Причината е, че например при медицинското оборудване, което досега е било с нулево мито, сега ставката ще стане 15 процента, по подобен начин е и при слънчогледовото семе, при етеричните масла, където досега митото е било 1,7%, а сега ще е 15%, или реално 13,3 на сто. Освен това имаме и стоки, които са в така наречения Списък на изключенията - нефтено масло, антибиотици, за които няма наложени допълнителни мита, и това допринася за сваляне на среднопретеглената стойност на митата, които ще бъдат плащани от българските износители за САЩ.

Заради значителния си по обем износ групата стоки, които най-много ще бъдат засегнати от новите мита, ще са медицинските, хирургическите и зъболекарските инструменти и апарати, както и слънчогледовите семена. Негативен ефект ще има и върху групата "друга апаратура" – тестомери, аеромери и подобни инструменти, при които митото от 0,4% става 15%.

Подкрепата на държавата за преодоляване на негативните ефекти от новата митническа политика на САЩ е насочена към това спадът в българския износ за САЩ да бъде компенсиран чрез диферсификацията му към трети държави. Заместник-министър Барбалов напомни състоялата се наскоро годишна среща с търговските ни представители зад граница с участието на министър Петър Дилов. Заместник-министърът изтъкна, че е постигнато съгласие за изготвянето на секторни анализи съвместно с бизнеса и обобщение за приоритетните сектори за износ на български стоки, за да се ползва мрежата на нашите търговски представители за популяризирането на възможностите на българското производство и търсенето на нови пазари. Освен това на ниво ЕС продължават преговорите с други големи икономики за разширяване на износа от Общността, работи се и по защитни механизми за вноса на евтини стоки от трети държави.

България обмисля разкриването на нови търговски представителства. Ще се опитаме да разкрием такова в Южна Америка, каза заместник-министър Барбалов и допълни, че с изключение на това в Куба страната ни не разполага с представителства в тази част на света. България вече има търговски представител и в Индонезия, с която ЕС е в напреднали преговори за политическо споразумение за свободна търговия, изтъкна икономическият заместник-министър.