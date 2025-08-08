IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Потребителското доверие у нас рязко се влошава в средата на лятото

Песимизъм завладява потребителите заради инфлационните очаквания и негативни оценки за личните финанси

13:21 | 08.08.25 г.
Снимка: freepik
Снимка: freepik

Песимизъм завладява потребителите у нас в средата на лятото на фона на данните за инфлацията и очакванията за ново поскъпване на живота заради приемането на еврото.

Общият показател на доверие на потребителите в България през юли намалява с 4,7 пункта в сравнение с април (от -16,4% на -21,1%), което се дължи на пониженото доверие сред населението както в градовете, така и в селата, отчита Националният статистически институт (НСИ).

Засилва се песимизмът на потребителите както по отношение на икономиката, така и на личните финанси. Инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца също нарастват.

Общата оценка на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и очакванията за следващите дванадесет месеца, са влошени спрямо предходното наблюдение, в резултат на което балансовите показатели намаляват съответно с 4,6 и 10,6 пункта. По-негативни в сравнение с три месеца по-рано са и оценките и очакванията им относно промените във финансовото състояние на техните домакинства.

Показател на доверие на потребителите

Потребителите продължават да считат, че през последните дванадесет месеца има покачване на потребителските цени. Същевременно и инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца се засилват, в резултат на което балансовият показател се покачва с 14,8 пункта.

По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца прогнозите се изместват към запазване или незначително намаление, вследствие на което балансовият показател се понижава с 4,5 пункта.

Анкетата регистрира известен песимизъм и по отношение на спестяванията. Настоящата икономическа ситуация в страната се оценява от по-голяма част от потребителите като неблагоприятна за спестяване. Същевременно обаче през юли се наблюдава известен оптимизъм (от 6,1 пункта) в общата оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба. Намеренията на потребителите да извършват такива разходи през следващите дванадесет месеца се подобряват.

Последна актуализация: 13:21 | 08.08.25 г.
потребителско доверие НСИ инфлация в България
