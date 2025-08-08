Потребителското доверие у нас рязко се влошава в средата на лятото

Песимизъм завладява потребителите у нас в средата на лятото на фона на данните за инфлацията и очакванията за ново поскъпване на живота заради приемането на еврото.

Общият показател на доверие на потребителите в България през юли намалява с 4,7 пункта в сравнение с април (от -16,4% на -21,1%), което се дължи на пониженото доверие сред населението както в градовете, така и в селата, отчита Националният статистически институт (НСИ).

Засилва се песимизмът на потребителите както по отношение на икономиката, така и на личните финанси. Инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца също нарастват.

Общата оценка на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и очакванията за следващите дванадесет месеца, са влошени спрямо предходното наблюдение, в резултат на което балансовите показатели намаляват съответно с 4,6 и 10,6 пункта. По-негативни в сравнение с три месеца по-рано са и оценките и очакванията им относно промените във финансовото състояние на техните домакинства.

Показател на доверие на потребителите

Потребителите продължават да считат, че през последните дванадесет месеца има покачване на потребителските цени. Същевременно и инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца се засилват, в резултат на което балансовият показател се покачва с 14,8 пункта.

По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца прогнозите се изместват към запазване или незначително намаление, вследствие на което балансовият показател се понижава с 4,5 пункта.

Анкетата регистрира известен песимизъм и по отношение на спестяванията. Настоящата икономическа ситуация в страната се оценява от по-голяма част от потребителите като неблагоприятна за спестяване. Същевременно обаче през юли се наблюдава известен оптимизъм (от 6,1 пункта) в общата оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба. Намеренията на потребителите да извършват такива разходи през следващите дванадесет месеца се подобряват.