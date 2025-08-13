IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Кристин Лагард показа изображение на монетата от едно евро на България

Страната ни ще стане част от еврозоната от 1 януари догодина

21:35 | 13.08.25 г.
Автор - снимка
Създател
Снимка: Facebook/Christine Lagarde
Снимка: Facebook/Christine Lagarde

Председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард публикува изображение на монетата от едно евро на България в профила си в социалната мрежа Facebook.

„Вълнуващи новини за България и еврозоната. Вижте за първи път дизайна на българската монета от едно евро“, написа Лагард.

Снимка: Кристин Лагард/Facebook Снимка: Кристин Лагард/Facebook

„Макар че ще трябва да изчакаме още малко, за да видим тези монети в обращение, този предварителен поглед ни дава представа за красивата национална страна, избрана от Българската народна банка (БНБ)“, допълва председателят на ЕЦБ.

Дизайнът запазва приемствеността с настоящите монети на България и включва символи, които са дълбоко вкоренени в наследството на страната и са скъпи на нейния народ, отбелязва Лагард.

България ще стане член на еврозоната от 1 януари 20216 г.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 21:36 | 13.08.25 г.
евро монети Кристин Лагард България в еврозоната
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Икономика и макроданни виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още