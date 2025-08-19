S&P потвърди кредитния рейтинг АА+ на САЩ благодарение на приходите от митата

S&P Global потвърди кредитния рейтинг „АА+“ на САЩ, като заяви, че приходите от митата на президента Доналд Тръмп ще компенсират фискалния удар от неотдавнашния му закон за намаляване на данъците и на разходите, предава Ройтерс.

Тръмп подписа мащабния пакет от мерки за намаляване на данъците, наречен „Един голям, красив законопроект“, който влезе в сила през юли. Законът, който предвижда нови данъчни облекчения, направи също така пониженията на данъците от Тръмп през 2017 г. постоянни.

„На фона на увеличаването на ефективните митнически ставки очакваме значителните приходи от мита да компенсират по-слабите фискални резултати, които иначе биха могли да бъдат свързани с неотдавнашното фискално законодателство, съдържащо както намаления, така и увеличения на данъците и на разходите“, заяви S&P в изявление.

„В момента изглежда, че значителните приходи от мита имат потенциал да компенсират аспектите на неотдавнашното бюджетно законодателство“, допълва рейтинговата агенция.

САЩ отчетоха скок от 21 млрд. долара в събраните мита от въведените налози от Тръмп през юли, но бюджетният дефицит на правителството все пак нарасна с близо 20% през същия месец до 291 млрд. долара.

Откакто се върна на власт през януари тази година, Тръмп започна глобална търговска война с редица мита, насочени към отделни продукти и страни. Президентът определи базова тарифа от 10% за всички вносни стоки в САЩ, както и допълнителни мита за определени продукти или страни.

S&P заяви, че перспективата за рейтинга на САЩ остава стабилна. Рейтинговата агенция очаква Федералният резерв, който Тръмп често критикува за това че не намалява лихвите достатъчно бързо, „да се справи с предизвикателствата, свързани със забавянето на вътрешната инфлация и спряването с уязвимостите на финансовия пазар“.

Тя прогнозира, че общият дефицит на държавния бюджет на страната ще достигне средно 6% от брутния вътрешен продукт (БВП) през 2025-2028 г., което е понижение спрямо 7,5% през 2024 г., както и спрямо средното ниво от 9,8% от БВП през 2020-2023 г.

През май друга рейтингова агенция, Moody's, понижи рейтинга на суверенния дълг на САЩ, като се позова на нарастващия дълг.