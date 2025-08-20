Лагард предвижда забавяне на растежа и продължаваща несигурност заради търговията

Икономиката на еврозоната вероятно ще отбележи по-бавен растеж през това тримесечие, предупреди председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, цитирана от Bloomberg.

По думите ѝ, въпреки последните споразумения със САЩ, които намаляват несигурността, все още има въпросителни около световната търговия.

В изявление в Женева Лагард каза, че 15-процентното мито, което в момента се прилага за вноса на повечето европейски стоки в САЩ, е малко над нивото, което ЕЦБ беше предвидила през юни, но е „значително под най-лошия сценарий“, който тя беше начертала.

„Последните търговски споразумения облекчиха напрежението, но със сигурност не премахнаха глобалната несигурност, която продължава да съществува поради непредсказуемата политическа обстановка“, посочи централният банкер.

Това са първите коментари на Кристин Лагард, откакто Европейският съюз (ЕС) сключи търговско споразумение с американския президент Доналд Тръмп. Очаква се членовете на Управителния съвет на ЕЦБ да запазят депозитната лихва на ниво от 2%, когато се съберат отново през септември след лятната ваканция.

Повечето централни банкери смятат, че лихвените проценти са на добро ниво, което нито ограничава, нито подкрепя икономическата активност. Някои обаче предлагат да не се изключва възможността за по-нататъшни намаления.

„Представителите на ЕЦБ ще отчетат последиците от търговското споразумение между ЕС и САЩ за икономиката на еврозоната в предстоящите прогнози за септември, които ще насочват нашите решения през следващите месеци“, заяви Кристин Лагард.

Икономиката на валутния съюз неочаквано отбеляза ръст от 0,1% през второто тримесечие, показвайки устойчивост в условията на търговски и геополитически напрежения. Инфлацията се движи около целта на ЕЦБ от 2%.

„Икономиката на еврозоната се оказа устойчива в началото на тази година на фона на предизвикателната глобална обстановка“, посочи председателят на ЕЦБ.