Регионалните съперници Китай и Индия опитват да станат стратегически търговски партньори

Отношенията между Индия и Китай са сложни - двете страни водеха война през 60-те години на миналия век, а не уредени териториални въпроси водят до непрекъснато припламване на конфликти, пише Bloomberg. Отношенията между двете страни, които са регионални съперници още от независимостта на Индия през 1947 година, са на много ниско ниво по време на Студената война, когато Индия гравитираше около СССР, а Китай беше общ враг. След 2020 година те съвсем се обтегнаха, когато сблъсък в спорната територия около долината Галуан доведе до смъртта на войници и от двете страни.

Това накара Индия да забрани туристическите визи за китайски граждани, продажбата на китайска електроника от Huawei и блокира TikTok. Индия не допусна и заводи на BYD и Great Wall Motor на своя територия и отказа инвестиции за 1 млрд. долара.

Но вероятно всичко това ще се промени - през седмицата в Индия на посещение беше китайският външен министър Ван И, а премиерът Нариндра Моди се готви за първата си визита в Китай от седем години, която трябва да бъде осъществена в края на месеца. И двете страни намират икономически основания, за да се понасят в БРИКС, а сега американските мита могат да ги направят и още по-близки другари.

Индия се нуждае от китайски технологии - през миналата година е внесла електроника и оборудване за 48 млрд. долара, което е необходимо за асемблиране на смартфони и други стоки. Китай е доставчик и на редкоземни елементи, както и технологии за почти всичко в сектора на зелената енергетика, сочен за критичен за нуждите на растящото индийско население.

За Китай индийският пазар е възможност за разширяване на икономиката на фона на свитото вътрешно търсене. Индия например е третият по големина пазар за автомобили - през 2024 година са продадени 4,3 млн. автомобила.

Задачата няма да е лесна. Сблъсъкът между Индия и Пакистан например показа, че Китай са въоръжили пакистанците със самолети J-10C, свалили пет индийски изтребителя, предоставили са противовъздушна отбрана и поддръжка на военната техника.

Китай е вторият по големина търговски партньор на Индия (първият са САЩ) - през миналата година търговията между двете държави се изчислява на 127 млрд. долара, но има огромен дисбаланс - 109 млрд. долара е стойността на китайския внос в Индия.

В Индия се притесняват да увеличават зависимостта си от Китай на фона на нерешените проблеми между двете страни. Действията на Пекин, когато ограничи износа на редкоземни елементи, показват че опасенията не са преувеличени.