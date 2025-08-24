Германците се учат да обичат акциите след десетилетия на кътане на пари в банки

През по-голямата част от последните пет десетилетия Хайко Тиме призовавал и насърчавал сънародниците си в Германия да инвестират на фондовата борса, но напразно. „На шега се говореше, че в Германия е по-лесно да се натрошат камъни, отколкото да се продават акции“, казва Тиме, бивш брокер и фонд мениджър, който е работил за Deutsche Bank и White, Weld & Co, пише Bloomberg.

Проблемът рядко е бил в парите. Германците са сред най-дисциплинираните спестовници в света. Проблемът е, че в страната, в която белезите от хиперинфлацията все още са дълбоки, апетитът за риск никога не е съществувал и затова собствеността върху акции остава значително по-малка в сравнение с други развити страни. „Чувал съм какво ли не. Че фондовият пазар е казино, че е само за богатите, че търговията е магистрален обир“, казва Тиме.

Но сега, когато германският фондов пазар процъфтява за трета поредна година, като постигна ръст от над 20% през 2025 г., тенденцията сякаш най-сетне се обръща. Над три милиона германци са започнали да инвестират в акции от 2022 г. насам, най-големия ръст в Европа след Великобритания, показа допитване на BlackRock. Броят на германците, които притежават акции, се е увеличил с 44% спрямо десет години по-рано, а активите в борсово търгувани фондове са нараснали с 200% от 2017 г. насам до 343 млрд. евро, показват данни от сектора.

Нововъзникналият интерес, разбира се, се дължи отчасти на силния ръст на пазара. Но има и нещо друго. Това е силата на стотици инфлуенсъри в социалните мрежи и блогъри, които денонощно уверяват младите хора, че фондовият пазар може да ги направи богати. Вярно е, че инфлуенсъри в областта на финансите има навсякъде, но в Германия те играят изключително важна роля в промяната на мисленето на работещите хора, които отдавна са свикнали да спестяват свободни пари в свръхсигурни банкови сметки с ниска доходност.

Броят на германците, които притежават акции, е близо до 20-годишен връх. Графика: Bloomberg LP

82-годишният Тиме е един от тези инфлуенсъри във финансовата област. Той има 190 хил. последователи в Instagram и казва, че за негово учудване усеща промяна в психологията на инвеститорите.

„Получаваме известна подкрепа от по-младото поколение“, отбелязва той.

За най-голямата икономика в Европа залогът е голям. Стабилната възвръщаемост от акции би позволила на германските домакинства да допълнят пенсията си през идните десетилетия, ключово притеснение в едно от най-бързо застаряващите общества. Освен това динамичен капиталов пазар би помогнал за решаването на проблем, който от години преследва всички страни в Европа – недостига на рискови инвеститори, готови да вложат пари в следващата „гореща“ компания и с това да дадат траен тласък на икономиката, която отдавна е в застой.

„Отключването на търговците на дребно е един от ключовите фактори за съживяване на германската икономика“, казва Арун Сай, старши стратег за множество активи в компанията Pictet Asset Management. „Това е необходимо, за да се запълни системната празнина във финансирането на стартъпи и компании в начален стадий на развитие и е от съществено значение за подхранване на благоприятен цикъл на капиталовия пазар“, допълва той.

37-годишната Урсула Хубер, която работи в сектора на органичните храни в Мюнхен, е една от тези, които са направили тази крачка. Тя започнала да инвестира в акции след години на ниски лихвени проценти, вдъхновена от Madame Moneypenny, сайт, който насърчава жените да поемат контрол върху финансите си и да си осигурят пенсионен доход от фондовия пазар. Хубер е вложила част от спестяванията си в няколко борсово търгувани фонда (ETF), тъй като „от банковата сметка не получаваш прилична възвръщаемост“.

Сега тя и партньорът ѝ очакват първото си бебе в началото на следващата година и се надяват да дадат на детето си първоначален старт като инвеститор на фондовия пазар. „Традиционно в Германия, когато имаш бебе, заделяш пари в банкова сметка, но сега ми се струва, че ETF ще бъде най-добрият вариант. Това е планът“, отбелязва Хубер.

Социалните мрежи са доказателство за нарасналия интерес. В Reddit форуми като r/Aktien и r/finanzen са пълни с послания за инвестиране. Последният има над един милион членове, което е с 40% повече спрямо година по-рано.

А брокерите правят всичко възможно да подхранват ентусиазма. В метрото във Франкфурт плакати, рекламиращи опери, мюзикъли и шоколад, са поставени до изображения на относително нови фирми като n26, които рекламират възможността за закупуване на акции и фондове. Trade Republic, инвестиционна платформа в Берлин, основана преди десет години, има огромни билбордове. Онлайн брокерът на Commerzbank, Comdirect, е особено активен в рекламите, като привлече футболисти от Борусия Дортмунд за кампанията си, а неотдавна и рапъра Reezy.

Дори DWS Group, почти 70-годишна компания за управление на активи, притежавана от Deutsche Bank, се включва в играта. Компанията създаде акаунт в Instagram през юни. В една от публикациите мъж разяснява индексите S&P 500 и DAX на потенциални инвеститори, а друга насърчава жените да инвестират с мотото: „Дами, съпругът не е пенсионен план“.

Въпреки интереса към акциите в момента, за много германци е трудно да се откажат от навика да държат пари в брой. Домакинствата държат 37% от активите си в банкови сметки, почти четири пъти повече от нивото в САЩ и със седем процентни пункта повече от съседна Франция. Към миналата година само 20% от финансовите активи на домакинствата са били в акции спрямо 42% в САЩ, показват данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Само една пета от финансовите активи на германците са в акции. Графика: Bloomberg LP

Мануел Кох, журналист, който води оживени видеа за инвестиране в акции в социалните мррежи, посочва с отчаяние коментарите на тогавашния финансов министър (и по-късно канцлер) Олаф Шолц, който веднъж заяви, че не притежава акции и държи всичките си пари в банкова сметка.

„Той не беше добър пример за германците. Хората се страхуват от пазара, възприемат го като спекулация и все още предпочитат банковите сметки. Но аз им казвам: Банковата сметка на този век е вашият ETF план“, коментира Кох.

Предпазливостта на Германия към инвестициите често се обяснява с хиперинфлацията ѝ през 20-и век след Първата световна война и краха на икономиката след Втората световна война. Това може да изглежда като далечно минало, но редица изследвания, включително често цитирана статия в академично издание от 2009 г., стигнаха до заключението, че дори преживявания отпреди десетилетия могат да повлияят на готовността на по-възрастните домакинства да поемат риск.

Тази сдържаност има своите основания и в по-скорошни развития. В началото на 21-и век, когато се спука дотком балонът, дребните инвеститори се опариха от акциите на наскоро приватизираната Deutsche Telekom и от срива на Neuer Markt, сегмент на Франкфуртската фондова борса за технологични акции. В по-ново време бързо развиващата се компания за разплащания Wirecard, считана за местна успешна история във финтех сектора, фалира в резултат на счетоводен скандал през 2020 г.

Склонността да се спестява вместо да се инвестира има своите последствия – средното богатство на домакинствата в Германия е по-ниско от средното за еврозоната, сочат данни на Европейската централна банка (ЕЦБ).

Този дефицит е значителен, тъй като Германия, подобно на много други страни, трябва да се грижи за нарастващ брой пенсионери. Пенсионната система на страната, която функционира на разходопокривен принцип (от осигурителните вноски на работещото население се изплащат пенсиите на лицата в пенсионна възраст – бел. ред.), зависи от сегашните работници, които плащат за сегашните пенсионери, а броят на пенсионерите на един работник бързо нараства. До 2050 г. в Германия ще има почти един пенсионер на всеки двама работещи, сочат данни на групата за икономически изследвания Bruegel в Брюксел.

Според съоснователя на Trade Republic Кристиан Хекер културата на инвестиране в акции е от решаващо значение за запълване на пенсионния дефицит. Той прави паралели с Америка, където настъпи бум на акциите след въвеждането на пенсионни планове с дефинирани вноски 401k през 1978 г.

В Европа най-често цитираният пример е Швеция, където пенсионните реформи създадоха страна от акционери благодарение на въвеждането на лични инвестиционни сметки с данъчни стимули, наречени ISK. Подобни инструменти съществуват и във Великобритания и Франция наред с други страни, а Полша обмисля създаването на такъв инструмент. Германия засега няма нищо подобно.

„Мисля, че пътуването ще завърши като в Америка или Швеция, където повечето хора инвестират в акции“, казва Хекер. „С уместните реформи можете да започнете поколенческа промяна, която ще отнеме 20 години“, допълва той.

Смята се, че новият германски канцлер Фридрих Мерц, корпоративен адвокат, който е бил член на наздора на борсовия оператор Deutsche Boerse, разбира повече от инвестиции от Шолц. За момента той избягва пълна пенсионна реформа поради противоречия в двупартийната си коалиция, но е предлагал да се създадат инвестиционни сметки за всички шестгодишни деца, като държавата ще внася по десет евро на месец за закупуване на акции, докато притежателите на сметките навършат 18 години.

Редица брокери и мениджъри на активи, включително BlackRock, Amundi и Vanguard Group, призоваха Мерц и други политици през юли да ускорят създаването на частни пенсионни сметки. Но този план няма възможност да се осъществи, тъй като коалиционният партньор на Мерц, социалдемократите, е против него.

Много индивидуални инвеститори в Германия следят внимателно дебата и са притеснени. „Всички политици ви казват, че пенсиите ви са сигурни“, казва 40-годишният Михаел Домке, IT специалист в телевизионна компания в Мюнхен. „Но тези от нас, които инвестират в ETF-и, знаят, че те лъжат безсрамно“, допълва той.

Домке навлязъл на пазара по време на пандемията и неотдавна купил акции от фонд, който следи паневропейския индекс Stoxx 600. Говорил е с родителите си за инвестиране и казва, че може да помогне на майка си да си открие сметка, за да купи ETF. „Не чукам на вратите на хората, за да им казвам, че трябва да инвестират, но когато се заговори за пенсии, казвам на приятелите си: инвестирайте в акции, правителството няма да ви спаси".

Но значението на местните собственици на акции надхвърля въпроса за спестяванията за пенсиониране. По-голям кръг от местни инвеститори би донесъл по-високи обеми на търговия, което от своя страна би улеснило компаниите да се възползват от финансиране чрез акции.

Ако германските индивидуални инвеститори имаха същото ниво на инвестиции на фондовия пазар като в съседна Франция, измерено като процент от икономиката, това щеше да осигури допълнителен капитал от 1,1 трлн. евро за финансиране на компании, сочат данни на института New Financial, подкрепян от финансовата индустрия. Стойността на германския фондов пазар е около 2,6 трлн. евро.

Избягващите акции германци пропускат възвръщаемост. Графика: Bloomberg LP

Това финансиране би могло да допринесе значително за съживяването на вялата германска икономика. Съществува и ефект на богатството – процъфтяващ пазар би могъл да насърчи гражданите-акционери да увеличат потреблението и разходите си.

Макар че това е проблеми за всяка европейска страна, залозите в Германия несъмнено са най-високи, тъй като тя е преследвана от хронична стагнация на икономиката. Deutsche Bank счита, че страната трябва да постига растеж от 2% на година, само за да финансира пенсиите и социалните помощи, но прогнозира, че през следващите пет години растежът вероятно ще бъде 0,5%.

Засега липсата на участие на инвеститори означава, че германските акции – поне според един широк показател, са по-евтини от тези на другите страни и следователно имат по-голям потенциал за растеж.

Стойността на фондовия пазар в Германия е около 66% от размера на брутния вътрешен продукт на страната, сочат изчисления на Bloomberg News. Този прост показател за оценка, предпочитан от Уорън Бъфет, е на ниво, което според него обикновено води до благоприятни инвестиционни резултати. В САЩ, за сметка на това, фондовият пазар е над два пъти по-голям от номиналния БВП.

Но нарастващото възприемане на акциите в Германия е съпътствано от важно предупреждение – засега голяма част от парите продължават да се насочват към американски акции, особено в най-големите технологични компании. От топ десет на акциите, притежавани от германски клиенти на компанията eToro през първата половина на 2025 г., девет са били американски, включително Nvidia, Tesla и Microsoft. Единствената германска компания, която попада в списъка, е отбранителната Rheinmetall, сочат данните на консултантската компания.

Това може би се променя. Германските акции са една от горещите теми на световните пазари тази година, като възвръщаемостта на DAX далеч изпреварва тази на S&P 500, подпомогната от плана на правителството за огромни стимулиращи разходи за отбрана и инфраструктура. Това привлича интереса на инвеститорите към отбранителни компании като Rheinmetall, Renk Group и Hensoldt, които имат възвръщаемост, подобна на американските технологични акции.

Промяната започва да се отразява и в паричните потоци на фондовете. DWS съобщава, че общите активи в глобален борсово търгуван фонд, който изключва САЩ, са се увеличили до 3,5 млрд. долара спрямо 4 млн. долара при стартирането му през март 2024 г.

Според Йоахим Клемент, стратег в компанията Panmure Liberum, от значение засега е по-широката промяна към инвестиране, която в крайна сметка трябва да даде тласък на местните пазари и ликвидността на търговията. И той се надява, че този път ще бъде различно от края на 90-те години на миналия век, когато германците бяха привлечени към акциите, а след това се изгориха от дотком сагата.

„Всичко зависи от това дали инвеститорите ще се опарят отново при голям срив през следващите няколко години“, казва Клемент. „За разлика от края на 90-те години, ние не сме в балон, което означава, че няма да се изгорим много. Докато това е така, аз съм оптимист“, допълва той.