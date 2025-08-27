Политическата криза във Франция попарва надеждите за водено от бизнеса възстановяване

Новата вълна от политическа нестабилност във Франция може да застраши зараждащото се възстановяване на икономиката, тъй като компаниите отлагат наемането на нови служители и инвестициите, пише Bloomberg.

Депутатите се готвят да свалят правителството с вот на недоверие на 8 септември, иницииран от премиера Франсоа Байру, затова ръководителите на компаниите вероятно ще искат да видят как новата администрация ще събере подкрепа и ще отговори на необходимостта да намали най-големия бюджетен дефицит в еврозоната.

„Някои френски компании ще бъдат склонни да изчакат приемането на бюджета, преди да пристъпят към плановете си за наемане на служители или към инвестиционни решения“, казва Томас Зловодски, стратег в компанията Oddo BHF. „При цялата несигурност около митата на фона на вялата икономика, видимостта вече беше доста замъглена, сега тя се влоши още повече“, допълва той.

Данните за икономическия растеж вече прикриваха продължителната слабост на инвестициите на нефинансовиte компании, които са се свивали или не са отбелязвали растеж във всяко от тримесечията, откакто президентът Еманюел Макрон свика пресрочни парламентарни избори през юли миналата година. Ако спадът се повтори, това ще се отрази на производството, което се разшири повече от очакваното през последните месеци, главно благодарение на увеличените наличности.

Корпоративна Франция е изправена и пред нарастващи лихви по заемите. Доходността по 10-годишните френски държавни ценни книжа вече е сред най-високите в еврозоната на ниво от 3,5% и е нараснала с над 30 базисни пункта от края на май. Това е далеч под внезапната промяна на пазара, която свали правителството на Лиз Тръс във Великобритания преди няколко години, но е достатъчно, за да накара някои компании за управление на активи да си спомнят за нея.

„Загубихме голяма част от предвидимостта на френския макроикономически цикъл“, казва Беноа Пилоил, главен инвестиционен директор на компанията Natixis Wealth Management. „Не ме притеснява никакъв „момент Лиз Тръс“ за Франция, поне засега, а макроикономическото въздействие, липсата на предвидимост за компаниите“, допълва той.

Френските бизнес инвестиции намаляват. Графика: Bloomberg LP

Френските корпоративни ръководители имат основания да се притесняват. Приетият през февруари бюджет след свалянето на предишното правителство въведе временни данъчни увеличения за най-големите корпорации. Сега редица опозиционни партии, които се стремят да формират нова фискална стратегия, настояват за още от същото.

Връщането на политическите сътресения ще бъде основната тема, когато френските ръководители се съберат в Париж по-късно в сряда за ежегодната конференция на бизнес федерацията Medef. Байру и няколко от неговите министри ще произнесат речи в четвъртък, което ще им даде възможност да призоват за подкрепа в опитите си да разубедят депутатите от опозицията да свалят правителството.

Ако премиерът бъде свален, Макрон може да назначи нов, който да сформира правителство, залагайки, че този човек ще успее да събере достатъчно подкрепа, за да се задържи на власт без нов мандат. Или може да разпусне парламента и да проведе нови избори. Но нови избори биха могли да подкопаят и без това слабата му позиция в Националното събрание, както се случи при предсрочните избори, които той свика миналата година.

Доверието във френската икономика спада. Графика: Bloomberg LP

Независимо какъв е избраният път, ако резултатът е продължително разколебаване на икономиката, това ще затрудни още повече задачата за оздравяване на бюджета, тъй като ще намали данъчните постъпления. И това може да нанесе още един удар на дългогодишната стратегия на Макрон за справяне с фискалните предизвикателства пред Франция чрез пробизнес реформи, включително данъчни облекчения за компаниите и служителите, които според него водят до по-високи темпове на икономически растеж.

Министърът на финансите Ерик Ломбар заяви пред радио France Inter във вторник, че страната е напът да постигне бюджетен дефицит от 5,4% от БВП за тази година. Правителството счита, че икономическият растеж ще достигне 0,7%.

„Кой ще плати за тази политическа криза, както стана миналата година с вота на недоверие? Френският народ плати за нея“, каза Байру след речта си на конференцията на профсъюза CFDT във вторник. „Тази криза ще струва на Франция милиарди“, допълни той.