Настроенията в еврозоната се влошават на фона на политическата криза във Франция

Икономическото настроение в еврозоната отново се влошава през август, което подчертава крехкостта на възстановяването в региона на фона на упоритите инфлационни очаквания и смесените сигнали от пазара на труда, пише Euronews.

Индикаторът за икономическите настроения (ESI), публикуван в четвъртък от Европейската комисия (ЕК), е спаднал с 0,5 пункта до 95,2 пункта в еврозоната и с 0,3 пункта до 94,9 пункта в по-широкия Европейски съюз (ЕС). И двете стойности остават значително под дългосрочната средна стойност от 100 пункта, което показва, че доверието на домакинствата и бизнеса остава ниско.

Сред големите икономики Испания бележи най-рязък спад с 2,6 пункта, докато в Германия и Италия настроенията са се понижили с по един пункт. Нидерландия е отбелязала значително подобрение с 3,5 пункта, а настроенията във Франция са останали почти без промяна.

Важно е да се отбележи, че проучването на Европейската комисия не отразява ескалацията на политическата криза във Франция, която се разрази след периода на събиране на данните.

Очакванията за инфлацията остават високи

Проучването сочи, че очакванията за потребителските цени за следващата година продължават да се повишават. В бизнес сектора очакванията за продажните цени са спаднали в промишлеността и търговията на дребно, а в строителството са останали стабилни. В сектора на услугите обаче се наблюдава второ поредно месечно увеличение.

Индикаторът за икономическа несигурност регистрира леко понижение с 0,4 пункта до 16,9 пункта, като мениджърите в сектора на услугите, търговията на дребно и промишлеността изразяват малко по-голяма увереност за бъдещите бизнес условия. Строителните фирми и потребителите обаче отчитат повишена несигурност, особено по отношение на финансите на домакинствата.

На този фон се наблюдават положителни сигнали от пазара на труда. Индикаторът за очакванията за заетостта отбелязва умерено повишение с 0,3 пункта в еврозоната до 97,8 пункта, подкрепен от по-оптимистични планове за наемане на служители в промишлеността, търговията на дребно и строителството. В сектора на услугите индексът е останал непроменен.

Напрежението във Франция

Политическата криза във Франция може скоро да предизвика шок на пазарите в еврозоната, тъй като депутатите се готвят да свалят правителството с вот на недоверие на 8 септември, иницииран от премиера Франсоа Байру.

„По-голямата част от опозиционните партии вече са заявили намерението си да гласуват против правителството. Много е вероятно правителството да падне“, заяви Соня Рено, стратег по фиксираните доходи в ABN Amro.

Ако Франция се върне към избори, ефектът може да се отрази и на другите пазари на облигации в еврозоната, смятат анализаторите от ABN Amro.

„Евентуална нова серия от избори вероятно ще има по-широк ефект в цялата еврозона“, заявиха те, позовавайки се на засиления контрол от страна на инвеститорите върху фискалната дисциплина.

Всички погледи са насочени към спреда между германските и френски облигации

Спредът между OAT и Bund, който отразява разликата в доходността между френските и германските 10-годишни държавни облигации, е ключов барометър за политическия риск във Франция. Той се е увеличил до 79 базисни пункта спрямо 70 базисни пункта в края на миналата седмица, което отразява нарастващото безпокойство на инвеститорите преди вота на 8 септември.

Стратезите от ABN Amro очакват спреда да се движи между 75 и 80 базисни пункта в дните преди гласуването, тъй като пазарите запазват предпазлива изчаквателна позиция.

Крайната реакция на пазара ще зависи от последващите събития. Ако президентът Еманюел Макрон назначи нов министър-председател, без да разпуска парламента, спредовете биха могли да се понижат обратно към 70 базисни пункта. Ако обаче бъдат насрочени нови парламентарни избори, анализаторите предупреждават, че разликата може да се увеличи значително, като потенциално надхвърли върховете, достигнати по време на предсрочните избори през юни 2024 г.