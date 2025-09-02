Тръмп ще поиска от Върховния съд "ускорено решение" по обжалването на митата

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще поиска от Върховния съд „ускорено решение“ след съобщението на Апелативния съд, според което повечето от неговите вносни мита са незаконни. Това каза той по време на изявление в Овалния кабинет.

„Ако налозите бъдат премахнати, може да се превърнем в страна от третия свят“, заяви той, цитиран от CNBC.

Апелативен съд в САЩ постанови в петък, че повечето от митата на американския президент не са законни. Решението се отнася до т. нар. "реципрочни мита", както и до наложените през февруари отделни ставки срещу Китай, Канада и Мексико. То не засяга налозите на Тръмп върху стоманата и алуминия.

Съдът отложи влизането в сила на решението си до 14 октомври, за да даде време на администрацията на Тръмп да поиска Върховният съд да разгледа делото и да отмени постановлението.

Доналд Тръмп направи митата основен стълб на американската външна политика през втория си мандат, използвайки ги за оказване на политически натиск и предоговаряне на търговски споразумения за постигане на целите на САЩ на международната сцена.

„Ще се обърнем към Върховния съд, вероятно утре, защото се нуждаем от бързо решение“, заяви президентът, като изтъкна, че „финансовата структура на страната е застрашена“.

Тръмп също така посочи, че индексите на американския фондов пазар са се понижили във вторник заради решението от петък.

„Фондовият пазар отбелязва понижения, защото се нуждае от митата“, каза той.

От Белия дом държавният глава потвърди, че ще разположи войски в Чикаго и го нарече престъпен „адски град“. Той обаче не уточни кога планира да започне операцията.

„Влизаме там", каза Тръмп пред репортери в Белия дом, като се позова на смъртните случаи от стрелби през уикенда в Чикаго и похвали разполагането на резервисти от Националната гвардия в Лос Анджелис и столицата Вашингтон през последните месеци като успешна мярка за намаляване на престъпността в тези градове.

Американският президент също така отхвърли като „фалшиви новини“ циркулиращите слухове за влошеното му здравословно състояние в социалните мрежи.