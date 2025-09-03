Икономическият растеж в еврозоната е останал слаб през август

Икономиката на еврозоната е продължила бавното си разрастване през август, сочат нови данни, цитирани от investing.com.

През август индексът на мениджърите по поръчките (PMI) на HCOB, изготвен от S&P Global, се е повишил до 51 пункта от 50,9 пункта през юли. Резултатът е най-високият за последните 12 месеца, но все пак показа едва умерено нарастване на икономическата активност в региона.

Показателят е останал над прага от 50 пункта, който разделя растежа от свиването.

Лекото подобрение в общия индекс се наблюдава въпреки отслабването на растежа в сектора на услугите, което беше компенсирано от по-добрите резултати в производството.

Данните от сряда също така показаха първото увеличение на общите нови поръчки от май 2024 г. насам, което е потенциално положителен знак за бъдещата икономическа активност в 20-те страни от валутния блок.