Икономическият министър: Близо 627 млн. евро ще са загубите за износа ни от новите мита на САЩ

Изследване на министерството ще покаже кои са засегнатите предприятия и тяхното позициониране на пазарите, посочи Петър Дилов

14:18 | 05.09.25 г.
Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

Евентуалният общ оценен ефект – пряк и непряк, от новите мита на САЩ от намаления износ от България се оценява на 626,9 млн. евро, което представлява 1,46% от целия стоков износ на страната. Това съобщи по време на парламентарния контрол министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов в отговор на въпрос от народния представител от ПГ на ПП-ДБ Ивайло Шотев за въздействието върху България от ангажиментите, поети от Европейския съюз в рамките на новото търговско споразумение със САЩ.

Дилов обясни, че в тази връзка Министерството провежда изследване сред засегнатите предприятия за ситуацията и перспективите на пазарите, на тяхното позициониране в новите условия, както i състоянието на конкурентните на българските стоки на американския пазар. „Целта е да се предприемат конкретни мерки за подпомагане на българския бизнес“, коментира министърът, цитиран от БТА.

През втората половина на август ЕС и САЩ публикуваха съвместно писмено изявление за споразумението, постигнато през юли по търговските въпроси. Ключовите моменти в документа включват 15% мита за внос в САЩ на повечето европейски стоки, със специфични ставки за автомобилите, свързани със законодателни действия на ЕС.

Припомняме, че в интервю за БТА в началото на август заместник-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов посочи, че очакваният спад на българския износ за САЩ заради новите мита ще е около 32,8%, което се равнява на 1,5 на сто от общия износ. Очакваният негативен ефект върху БВП на България от наложените мита е около 0,35%. „Разчетите на икономическото министерство показват, че негативните ефекти върху българския експорт са 12,5% среднопретеглено мито“, каза тогава заместник-министърът.

