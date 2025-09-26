Ръстът на потребителските разходи в САЩ надмина прогнозите, основната инфлация е стабилна

Личните разходи на потребителите в САЩ са се увеличили по-рязко от прогнозираното през август, като основният ценови натиск е останал стабилен, предава Bloomberg.

Според данни на Бюрото за икономически анализи, публикувани в петък, през август потребителските разходи, коригирани спрямо инфлацията, са се увеличили с 0,4% за втори пореден месец. В същото време основният ценови индекс на разходите за лично потребление (PCE), който изключва волатилните цени на храните и енергоносителите и е предпочитаният от Федералния резерв измерител на инфлацията, се е повишил с 0,2% спрямо юли. В сравнение с предходната година показателят се е задържал без промяна на ниво от 2,9%.

Последователните силни ръстове в потребителските разходи могат да допринесат за по-голям от очакваното растеж, но поддържането на такава динамика зависи до голяма степен от пазара на труда, който показва признаци на забавяне с по-бавно наемане на работна ръка и по-умерени ръстове на заплатите.

Американците все още се борят с упоритата инфлация, която рискува да остане ускорена, тъй като митата на президента Доналд Тръмп вече се отразяват на икономиката. Макар че много компании първоначално се въздържаха от повишаване на цените, докато изчерпваха натрупаните запаси, печалбите им са изложени на риск, освен ако не прехвърлят част от по-високите разходи върху потребителите.

Макар инфлацията да е значително над целта на Фед от 2%, е малко вероятно новите данни да променят курса на централните банкери, които миналата седмица посочиха, че очакват още две понижения на лихвите с по четвърт процентен пункт до края на годината.

Инвеститорите залагат намаление на разходите по заемите през октомври, макар че ентусиазмът за такава стъпка и през декември е по-малък. Миналата седмица паричният орган одобри понижение с четвърт процентен пункт - първото облекчаване на паричната политика за годината, което свали референтната лихва до целевия диапазон от 4% до 4,25%.