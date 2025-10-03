Форинтът поскъпва силно поради очакванията за край на ерата на Виктор Орбан

Плановете на лидера на унгарската опозиция Петер Мадяр да възстанови отношенията с инвеститорите и Европейския съюз след следващите избори ускоряват силния ръст на форинта тази година, като обещават неочаквани печалби под формата на помощ от блока, пише Bloomberg.

Макар да е твърде рано да се каже дали избирателите в крайна сметка ще подкрепят партия „Тиса“ на Мадяр, която води в обществените допитвания преди изборите през април, перспективите за сваляне на премиера Виктор Орбан вече спомагат за подобряване на нагласите. Форинтът изгуби около една трета от стойността си за 15-те години на Орбан на власт, които бяха помрачени от спорове с Брюксел и обвинения в корупция и отстъпление от демокрацията.

Инвеститорите очакват, че промяна на правителството в Унгария ще деблокира помощ от ЕС на стойност 18 млрд. евро, равняващи се на една десета от брутния вътрешен продукт на страната, което от своя страна ще съживи вялия икономически растеж.

„Форинтът получи допълнителна подкрепа, която може да се отдаде на изборите“, казва Тамаш Чер, който помага в управлението на около 4 млрд. долара в компанията за управление на активи Hold Alapkezelo в Будапеща. „Пазарът започна да отразява това в цените“, допълва той.

Подкрепен от високите лихвени проценти в страната, форинтът вече отбеляза ръст от 6% спрямо еврото и с 20% спрямо долара тази година, повече от всички други валути на развиващи се пазари освен руската рубла. Политическите перспективи ускоряват още повече инерцията, като стратези в Barclays препоръчват на инвеститорите да следят по-внимателно форинта преди възможен политически обрат в Унгария.

Форинтът се представя по-добре от останалите валути спрямо долара. Графика: Bloomberg LP

По време на спирка от предизборната кампания на оживена отсечка в унгарската столица тази седмица Мадяр обеща по-предвидими икономически политики, възобновяване на притока на средства от ЕС и ограничителни мерки срещу корупцията, които ще възстановят доверието на инвеститорите. Той очаква икономическият растеж да се ускори до 4%, невиждано ниво от 2022 г., което би помогнало на бюджета и би позволило намаляване на данъците и по-високи пенсии.

„Трябва да върнем средствата от ЕС у дома“, каза Мадяр пред поддръжници на партията му „Тиса“ в Будапеща. „Това ще ни помогне да възстановим цялата икономика на Унгария“, допълни той.

Петер Мадяр по стъпките на Доналд Туск. Снимка: Bloomberg LP

44-годишният Мадяр отбеляза, че ще следва примера на полския премиер Доналд Туск, който бързо възвърна достъпа до средства от ЕС, след като свали от власт националистическите лидери на страната през 2023 г.

Политическите развития във Варшава тогава доведоха до силно поскъпване на полските активи. Сега някои инвеститори се насочват към форинта в очакване, че победа на Мадяр ще постигне същото.

Ерата на Орбан е белязана от поевтиняване на форинта. Графика: Bloomberg LP

Твърде рано е за отписване на Орбан, съюзник на президента на САЩ Доналд Тръмп, който има силен медиен апарат, държавни компании и супермнозинство в парламента под свое командване. Той победи с лекота по-ранен опозиционен съюз, който се опита да го свали от власт през 2022 г., но сега партията му изостава с над десет процентни пункта от „Тиса“ на Мадяр, според обществени допитвания от последно време.

Аднан Ел-Араби, един от ръководителите на Barings Eastern Europe Fund, също заяви, че инвестира в Унгария, но предпочита засега да не се излага на допълнителен риск.

„Разбирам съобразителните инвеститори, които искат да бъдат опортюнистични, но реалистично погледнато сме далеч от реалност, в която Орбан вече не доминира политическата сцена. Той може да постигне победа на изборите с големи разходи и няма гаранции, че ще приеме изборните резултати, ако загуби“, коментира Ел-Араби.

През 2022 г. помощите на Орбан спомогнаха за преизбирането му и същевременно прекомерните разходи дестабилизираха бюджета на Унгария и тласнаха валутата надолу. Този път дори правителството признава, че има ограничени фискални възможности, въпреки че Орбан задейства мерки като разширяване на освобождаването от данък върху доходите и нова програма за субсидиране на жилищата, за да си върне популярността.

Оптимисти за форинта

Barclays, която в края на 2024 г. имаше по-песимистични очаквания за форинта, през август препоръча на инвеститорите да купуват опции, които се възползват от ръстовете на валутата, в случай, че Орбан загуби изборите. Анализатори на банката повишиха и рейтинга на унгарските държавни ценни книжа на overweight, като посочиха „вероятно положителна пазарна реакция в случай, че опозицията спечели изборите през април 2026 г.“.

И оптимистичните очаквания за унгарските активи може да нараснат с наближаването на изборите, казва Юан Ортс, анализатор в Societe Generale.

„Дългосрочните залози върху форнита и лихвите може да се засилят с наближаването на избориге и очакванията на пазарите за победа на партия „Тиса“, а следователно и размразяване на част от европейските средства. Не смятам, че изборите са основните двигатели на позиционирането за Унгария в момента. Това ще бъде така все повече с наближаването на изборите“, отбелязва Ортс.

Въпреки продължаващата несигурност рисковете изглеждат насочени в една посока, казва Сергей Волобоев, валутен и лихвен стратег в Bloomberg Intelligence. Победа на Орбан би означавала запазване на статуквото с ограничени неблагоприятни последици за инвеститорите, докато победа на „Тиса“ би създала възможност за по-добри отношения с ЕС, засилена конкуренция и по-равнопоставени условия за бизнеса“, допълва той.

„Силата на унгарския форинт тази година може да бъде обяснена поне отчасти със засилването на възприятието, че партия „Тиса“ всъщност може да спечели изборите догодина“, смята Волобоев.