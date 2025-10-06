Износът на спиртни напитки от САЩ намалява, купувачите избягват американските марки

Износът на спиртни напитки от САЩ е намалял с 9% през второто тримесечие, сочи доклад на Съвета за дестилирани спиртни напитки на страната, публикуван в понеделник и цитиран от Ройтерс. Авторите на доклада предупреждават, че търговското напрежение нанася удар на търсенето на ключови пазари.

Спадът бележи рязка промяна спрямо силния износ през 2024 г. с големи понижения на основни пазари, включително в Европейския съюз, Канада, Великобритания и Япония, които заедно съставляват 70% от общия износ от гледна точка на стойност, сочат данните на съвета. Браншовата организация представлява водещите производители на алкохол, включително производителя на ирландското уиски Jameson Pernod Ricard и Brown-Forman, която произвежда Jack Daniel's.

Канада отбелязва най-големия спад, като износът на спиртни напитки от САЩ е намалял с 85% до под 10 млн. долара през второто тримесечие. Повечето канадски провинции продължават да забраняват американския алкохол на рафтовете си в отговор на американските мита върху Канада, въпреки че страната отмени ответните мита през септември.

Износът към ЕС, най-големият пазар на сектора, е спаднал с 12% до 290,3 млн. долара, а доставките за Великобритания са намалели с 29% до 26,9 млн. долара. Тези за Япония са се понижили с 23% до 21,4 млн. долара, сочат данните на съвета, който посочва като причина търговското напрежение.

„Съществува нарастващо притеснение, че чуждестранните ни потребители все повече избират спиртни напитки местно производство или внос от други страни, различни от САЩ, което е сигнал за загърбване на нашите прекрасни марки американски алкохол“, заяви президентът на съвета Крис Суонгър.

Други сектори на потребителските стоки също предупредиха за нарастващи антиамерикански нагласи след обхватния митнически режим и други политики на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Производителят на дънки Levi Strauss предупреди през август, че е изправен пред опасности от „засилващ се антиамериканизъм“ като следствие и че някои потребители може да се откажат от американски продукти. Главният изпълнителен директор на McDonald's Крис Кемпчински заяви пред инвеститори през май, че компанията също е наблюдавала засилване на подобни настроения, особено в Северна Европа и Канада.

Спадът на износа се случва в момент, когато американските производители на уиски се борят със забавянето на продажбите в страната и с рекордно високите нива на наличностите, отбелязва съветът.

Суонгър коментира, че секторът на спиртните напитки е дълбоко взаимосвързан, а това означава, че американските мита са нанесли удар на сектора като цяло. Той призова администрацията на Тръмп да работи за възстановяване на нулевите мита с търговските партньори.